Valentina Fiorini si racconta a Sognando Ballando con le Stelle in vista della finale. “Il mio obiettivo in parte l’ho raggiunto”, spiega la ballerina prima di salire sul palco di Raiuno. Il suo cruccio riguarda i presunti pregiudizi di alcuni giurati, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto in primis, che continuano a non essere del tutto convinti di alcune caratteristiche fisiche della ragazza.

Vincitore Sognando Ballando con le stelle 2025: chi è?/ Yuri e Janiya favoriti: il pronostico

“Selvaggia e Mariotto sono fermi all’altezza, per loro basterebbe un casting diverso: ci mettiamo tutti in fila e dicono ‘presa o non presa’. Non so cosa fare per sorprenderli…”, ammette sconsolata Valentina, davanti alle telecamere di Raiuno. “Con Francesco Paolantoni (suo partner di ballo per la finale, ndr) abbiamo lo stesso problema, con la sua ironia riusciremo a far capire che anche se siamo bassi valiamo”, dice Valentina prima di salire sul palco.

Sognando ballando con le stelle, finale 30 maggio 2025/ Diretta, vincitore: Bianca Guaccero 'salva' Mario

Valentina Fiorini piange a Sognando Ballando con le Stelle: “Mi sono sentita sola”

“Avere questa responsabilità mi ha reso più forte”, continua commossa la ballerina a Sognando Ballando con le Stelle. “Ero sola, non avevo supporto di mio marito o di mia figlia, allora ho tirato fuori una grinta che non ho mai avuto”, spiega riguardo il momento difficile vissuto nel talent di Milly Carlucci. “Ho sempre indossato una corazza, perché ho avuto tante difficoltò, ho stato la parte di quella forte.

Posso raggiungere obiettivi a cui non avrei mai pensato. Nel mio piccolo sono felice”, conclude Valentina Fiorini. La sua performance in pista da ballo, assieme a Francesco Paolantoni, farà ricredere chi non ha creduto in lei?

Chi è Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko/ "Non fa il modello e non lavora in tv"