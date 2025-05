Valentina Fiorini, l’altezza non convince la giuria, duro sfogo: “Non posso cambiare questa cosa ma…”

Lungo sfogo di Valentina Fiorini a Sognando Ballando con le Stelle. Prima di scendere in pista e scatenarsi a ritmo di musica, assieme ai The Kolors, la ballerina tuona contro la giuria e mette i puntini sulle i a proposito dei commenti poco eleganti sulla sua altezza. “Non vanno oltre, non mi guardano proprio…”, dice amareggiata Valentina. “Ho raggiunto determinati risultati proprio perché sono bassa, veloce e bionda… e poi da qui alla fine non cresco, non posso crescere”, dice durante le prove.

Uno sfogo comprensibile, ma non da vittima. L’aspirante maestra ha una carica pazzesca e la mostra in pista da ballo. “D’altronde l’altezza non la posso cambiare, magari cambio il colore dei capelli”, dice con un velo di ironia.

Valentina Fiorini incanta sul palco di Sognando Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli si scusa?

“Mi sento limitata rispetto ai commenti non costruttivi, ma io non mi dò per vinta e questa cosa mi fa rabbia”, dice Valentina Fiorini prima di mettere la freccia in pista da ballo con un’esibizione davvero straordinaria. Valentina fa ricredere i giurati, con una performance davvero notevole.

E il suo sfogo, prima di esibirsi, diventa già un lontano ricordo. Selvaggia Lucarelli, infatti, ammette: “Il mio commento non era costruttivo, sei stata brava”. Applausi per tutti a Sognando Ballando con le Stelle. La corsa di Valentina verso la finale del talent prosegue…