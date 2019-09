VALENTINA GALLI/ Torna in tv dopo il no di Luigi Mastroianni (Temptation Island Vip)

Valentina Galli, 27enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è una delle single di questa edizione di Temptation Island Vip. Il programma prenderà il via stasera 9 settembre su Canale 5, e vedrà tra i protagonisti proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nella scheda, la Galli è descritta come “designer e imprenditrice”, anche se il pubblico la conosce meglio per via della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Nell’ambito della trasmissione, Valentina ha incontrato e si è molto avvicinata a Luigi Mastroianni. O meglio: è stato lui ad adocchiarla per primo. Valentina, infatti, è arrivata per i nuovi tronisti, ma Luigi l’ha notata subito e ha chiesto di parlarci. Memorabile la loro prima esterna durata ben 7 ore, che ha fatto maturare nel tronista la decisione di portarla in villa. La sua scelta, alla fine, è ricaduta sulla più giovane Irene Capuano.

Valentina Galli e il rapporto con Luigi Mastroianni

Valentina Galli, all’anagrafe Valentina Anna Galli, è nata nel 1991 nelle Marche, dove vive ancora oggi. A Mastroianni ha svelato di mantenersi da sola da anni. In casa con lei c’è solo una cagnolina pitbull, alla quale è molto affezionata. Spesso, su Instagram, compare nelle foto insieme alla sua amica a quattro zampe. Prima di approdare a Uomini e Donne, Valentina ha avuto una storia importante, e dopo la fine di questa ha iniziato a frequentare un altro ragazzo. Il sentimento tra loro non era così forte: ben presto i due si sono lasciati, pur dichiarando di essere “rimasti amici”. A causa di questo rapporto sospetto, anche lui è balzato agli onori delle cronache, ma solo per precisare che tra loro non c’era assolutamente niente. Più di recente, è stato Luigi a interessarsi a lei: il bel tronista ne ha apprezzato la maturità e la voglia di instaurare un dialogo, caratteristiche che almeno in parte si discostavano da quelle della rivale Irene.

Valentina Galli: lavoro e amicizie

Dopo la maturità, Valentina Galli ha conseguito la laurea in Architettura. Durante gli studi ha lavorato come modella e indossatrice, cosa che farebbe anche in questo momento per vivere e mantenersi da sola. A Luigi Mastroianni ha parlato anche del suo lavoro, che le piace molto, anche se vorrebbe sfruttare la sua laurea presa con non pochi sacrifici. Della vita privata non si sa moltissimo. Escludendo le uscite a Uomini e Donne, Valentina non si è mai esposta eccessivamente. I tabloid hanno scoperto che è amica di Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona, dunque ha conoscenze di un certo rilievo nel mondo dello spettacolo. Ciononostante, i suoi interventi in televisione si sono limitati a qualche siparietto con il bel tronista. Temptation Island Vip, forse, le consentirà di emergere un po’ di più.



