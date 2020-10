Valentina Gottlieb, Il Collegio/ La rossa insegnante di aerobica diventa..

Valentina Gottlieb, Il Collegio, da insegnante di aerobica..

Il nuovo Collegio è alle porte e con lui anche il ritorno della ballerina, insegnante, coreografa di hip hop, Valentina Gottlieb. Chi ha seguito già il docu-reality di Rai2 conosce bene la bella insegnante dai capelli ricci, una sognatrice determinata e mai sedentaria che riesce a mettere insieme progetti e speranze e che ha ottenuto anche il ruolo di insegnante di Aerobica nella quarta edizione. Le informazioni su di lei non sono molte visto che non si tratta di un personaggio pubblico e che la sua apparizione a Il Collegio è legata alla scorsa edizione ma sicuramente i fan avranno modo di seguirla nuovamente a partire da questo martedì quando la scuola ci riporterà indietro nei mitici anni ’80. Valentina Gottlieb è cresciuta a Milano e ha iniziato sin da subito a studiare danza girando il mondo. All’età di 11 anni studiava e viaggiava per formarsi lavorando con artisti di fama internazionale in giro per il mondo tra Basilea, New York, Tel Aviv e Parigi e già ha all’attivo il ruolo di direttore creativo di diversi spettacoli importanti. La ballerina ha ballato nel 2017 presso l’Arena di Verona, è stata protagonista di alcuni video clip e anche di pubblicità in tv.

Valentina Gottlieb, sposata e mamma di due figli

La presenza di Valentina Gottlieb a Il Collegio è legata alla scorsa edizione ma sicuramente i fan avranno modo di seguirla nuovamente a partire da questo martedì quando la scuola ci riporterà indietro nei mitici anni ’80. Nel 2019 è arrivata alla corte del programma di Rai2 nei panni dell’insegnante di aerobica e anche in questa quinta stagione farà lo stesso. Sui social è sempre molto attiva mostrando spesso la sua quotidianità tra yoga, pilates e cura del suo corpo, ma anche la sua vita privata. Proprio grazie al suo profilo Instagram possiamo mettere l’anima in pace dei suoi fan perché Valentina non è una donna libera bensì una donna sposata (suo marito si chiama Matteo) e una mamma di famiglia (ha due figli, un maschio e una femmina). Come se tutto questo non bastasse, Valentina Gottlieb ama molto viaggiare, ama la cucina e ha anche una sua linea di gioielli che sponsorizza spesso proprio sui suoi social. Alla sua attività ha aggiunto anche quella di insegnante di Pilates in gravidanza e anche per i signori e le signore della terza età. Cosa farà in questa nuova edizione del programma di Rai2? Lo scopriremo solo a partire da questa sera quando prenderà il via questa nuova edizione.



