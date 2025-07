Valentina Greco sta per fare ritorno in Italia, a Cagliari: era svenuta nell'armadio di casa sua, ecco che cosa è stato deciso

Valentina Greco, la 42enne italiana che era sparita per una decina di giorni in Tunisia dopo essere svenuta nell’armadio, è tornata a casa. La 42enne, come fa sapere il portale di Vanity Fair, è stata dimessa dall’ospedale di Tunisi dopo essere caduta in uno stato di incoscienza, di conseguenza ha potuto fare ritorno presso la sua residenza sita in Sid Bou Said, insieme al fratello.

Il suo sarà però solo uno stop temporaneo visto che Valentin Greco intende fare ritorno in Italia, a Cagliari, dove ritroverà la sua famiglia. A comunicarlo è stato l’avvocato dell’associazione Penelope che sta seguendo il caso, Gianfranco Piscitelli, precisando che una volta tornata in Sardegna sarà circondata dagli affetti famigliari, superando al meglio lo stress di quanto accaduto. La ragazza, che era sparita facendo temere il peggio, era caduta in uno stato di incoscienza e proprio per via delle sue condizioni fisiche si era optato per il ricovero: sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso ma non sono stati resi noti gli esiti, di conseguenza non è dato sapere come stia.

VALENTINA GRECO, I PUNTI OSCURI ANCORA DA RISOLVERE

Si sa solo che la 42enne sia svenuta cinque o se volte nel giro di pochi minuti, fino a che la stessa non si è abbandonata totalmente nell’armadio di casa che stava pulendo. Le autorità tunisine hanno chiuso il caso come incidente domestico dovuto ad un malore, ma ci sono alcune cose che non convincono, come ad esempio il fatto che Valentina Greco si trovasse chiusa nell’armadio: come ha potuto chiuderlo se è svenuta?

Lo stesso legale, parlando con Fanpage, ha inoltre sottolineato una certa superficialità degli inquirenti tunisini, spiegando che: “Nessuno le ha posto delle domande, non hanno voluto sentirla”. La famiglia ora chiede rispetto alla luce delle troppe illazioni e offese comparse sui social in questi ultimi giorni: “Serve una tregua da questo pressing mediatico” ha aggiunto l’avvocato di Penelope.

