Valentina Grimaldi, Ti spedisco in convento/ In lacrime dopo la ‘redenzione’?

Valentin Grimaldi sicuramente è un osso duro e la sua esperienza a Ti Spedisco in convento potrebbe non portare a niente di buono. La giovane affronterà questa sera, insieme a Wendy e le altre, il responso finale di questo lungo percorso in cui ha fatto i conti con i suoi eccessi lasciandosi trasportare spesso dai ‘peccati terreni’ ma tornando poi sui suoi passi con le suore che l’hanno perdonata, ma dopo questi giorni passati in loro compagnia occupandosi addirittura dell’orto e della cucina, quale sarà il risultato finale? Valentina Grimaldi tornerà a casa con lustrini e trucchi evidenti dimenticando quello che ha imparato in Convento o metterà a frutto la lezione pensando a qualcosa di vero e reale nella sua vita. Fino a qualche giorno fa la bella Valentina era pronta a sottolineare di non ‘voler fare niente nella sua vita’ parafrasando le sue parole, cambierà tutto questa sera?

Valentina Grimaldi avrà la sua ‘redenzione’ in Ti Spedisco in Convento?

La bella 19enne di Bologna, Valentina Grimaldi, si è detta pronta a seguire il suo percorso di redenzione ma riuscirà a resistere alle tentazioni? La bella Bolognese ha 19 anni e presto sarà libera di tornare alla vita di sempre con i suoi amici e il suo fidanzato mettendo in mostra quello che lei stessa ha definito il suo punto di forza, il Lato B, riuscirà a resistere alle tentazioni? Chi la conosce e la segue sui social sa che in questi giorni ha ripreso gli studi universitari in Giurisprudenza e anche la sua vita accanto a Gian Luca, quello che possiamo definire il suo fidanzato. Cos’altro scopriremo questa sera quando lascerà il Convento per tornare a casa?

