Valentina Grimaldi, Ti spedisco in convento/ Punto di forza? Il lato B!

Nuova puntata di Ti Spedisco in convento e altre peripezie della bella Valentina Grimaldi, la bella 19enne di Bologna, pronta a seguire la retta via insieme alle sue compagne ‘novelle suore’. Ma chi è la neo suora? Si chiama Valentina Grimaldi, ha 19 anni, vive a Bologna e ha intrapreso gli studi universitari in Giurisprudenza dopo il diploma, a differenza di altre compagne di viaggio (vedi Wendy). Sui social è sempre pronta a posare in tutto il suo splendore puntando tutto su quello che lei sicuramente ritiene il suo punto di forza, ovvero il lato B. Sui social vanta già migliaia di follower e sicuramente il numero lieviterà ancora quando la vedremo all’opera nel programma e non solo alle prese con il giardinaggio ma anche con qualche marachella che non si lascerà sfuggire.

Wendy, Ti Spedisco in convento/ Capelli blu e poco incline alle regole..

Valentina Grimaldi, chi è e cosa fa nella vita?

La stessa Valentina Grimaldi ha rivelato di aver preso parte a Ti spedisco in convento proprio in cerca di redenzione per via dei suoi peccati o, meglio, per quanto è diffidente verso il prossimo e per il suo egoismo. Amante del mare, la bella bolognese continua a postare foto che la ritraggono immersa nella natura oppure proprio in acqua con costumi mozzafiato. Per quanto riguarda la vita privata non si conosce molto anche se basta sfogliare i suoi social per scoprire che nella sua vita c’è Gian Luca, quello che possiamo definire il suo fidanzato, e che spesso riempie di like o di ringraziamenti per le loro giornate passate insieme. Cosa scopriremo di lei nella nuova puntata del reality di Real Time?

LEGGI ANCHE:

Stefania Messina, Ti spedisco in convento/ La 'senior' del gruppo, si redimerà?Sofia Giaele De Donà, Ti Spedisco In Convento/ Dal lusso al giardinaggio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA