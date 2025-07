Valentina e Antonio: falò di confronto a Temptation Island 2025? Lei vicina al single Antonio, lui scappa dal villaggio in preda alla gelosia

Continua il viaggio nei sentimenti della coppia formata da Valentina e Antonio a Temptation Island 2025. Valentina Riccio e Antonio Panico sono in piena crisi ed il loro viaggio nei sentimenti è stato contraddistinto da emozioni forti e contrastanti e scatti d’ira da parte del 34enne napoletano. Nella quinta puntata di Temptation Island 2025 in onda questa sera, 24 luglio 2025, le anticipazioni rivelano che ci sarà un nuovo colpo di scena che potrebbe far precipitare gli eventi e portare ad un falò di confronto anticipato.

Andando con ordine, dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che mentre nelle scorse puntate Antonio si è molto avvicinato alla single Marta Quaranta fino al punto di dichiararle il suo interesse quando si sono recati al parco avventura, nella puntata di questa sera sarà Valentina Riccio ad andare in ‘esterna’ con il single Francesco Farina. I due si concederanno una giornata al mare in pieno relax dove crescerà la loro sintonia fino al punto che bel tentatore le farà una promessa: “Ti faccio una promessa appena usciamo da qua appena inizia il nuovo campionato del Napoli ci andiamo a vedere una partita ti porto a Tribuna Posillipo ti faccio fare tutte le cose che lui non ti ha fatto fare.” A questo punto Antonio Panico sarà pieno di gelosia e farà un gesto inaspettato.

Antonio scappa dal villaggio di Temptation Island 2025, falò di confronto con Valentina?

Il video di Valentina sempre più vicina al single Francesco Farina farà perdere la testa al suo fidanzato Antonio Panico che tenterà la fuga dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2025. Le anticipazioni svelano che così come fatto in precedenza nelle altre edizioni da Ciro Petrone e Marco Raffaelli nella puntata di ieri anche Antonio tenterà di fare irruzione nel villaggio delle fidanzate. Ci riuscirà? E soprattutto come si evolverà la situazione tra la coppia? Antonio chiederà il falò di confronto immediato di Valentina oppure deciderà di continuare il percorso? Quel che è certo è che entrambi, nonostante tutto, si professano innamorati l’uno dell’altra ma Valentina inizia a dubitare dei suoi sentimenti e sembra pronta a lasciarlo chissà, dunque, se alla fine non decidano di uscire insieme dal reality.