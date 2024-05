Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco all’Isola dei Famosi/ “Tv super trash, ma sono innamorata persa”

Valentina, la fidanzata di Edoardo Franco, è volata all’Isola dei Famosi per incontrare il naufrago. Il pubblico è rimasto subito stupito dalla sua personalità. “Io non sono una che va in televisione, per me questo programma è super trash! Sto morendo di caldo, ho anche preso l’influenza in aereo per venire qui. Lo faccio solo per lui, perché se lo merita. Io sono innamora persa”, ha spiegato a Vladimir Luxuria.

La ragazza ha inoltre parlato dei motivi per cui è stata letteralmente conquistata dal vincitore di Masterchef Italia 12. “È un amore come fidanzato, è dolcissimo, fa sempre tutto per me. Mi fa sentire una principessa. Mi dicono tutti che sono la sua versione femminile, lo prendo come un complimento”. Anche i genitori di Edoardo Franco, dallo studio, hanno confermato: “Non sempre riusciamo a distinguerli l’uno dall’altro (ridono, ndr). Sono giovani, belli e innamorati. Anche un po’ matti”.

La prova di Edoardo Franco e l’incontro con Valentina

Prima di rivedere la fidanzata Valentina, però, Edoardo Franco ha dovuto fare un sacrificio. Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno gli hanno mostrato cinque piatti di prelibatezze, dalla pasta alla norma alle crepes alla nutella, spiegandogli che lui e gli altri naufraghi avrebbero potuto mangiarli esclusivamente se si fosse rasato i capelli a zero. Non ha esitato ad accettare, pur non sapendo che l’altra ricompensa era l’incontro con la sua amata. È così che quando è arrivata in Palapa, è rimasto stupito. I due si sono abbracciati e baciati, prendendosi gli applausi di tutti. “Stai benissimo con i capelli così”, gli ha detto lei. “Non me l’aspettavo, sono felice. Sono pelato e peso meno”, ha replicato lui.

Poi la lieta notizia: Valentina potrà rimanere sull’Isola per tutta la puntata. “Sì, basta che non mi nomini”, ha precisato Edoardo Franco. “Boicotti il voto per farmi tornare a casa!”.











