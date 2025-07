Antonio flirta con Marta, Valentina sbotta: "Non sono gelosa", pronta a lasciarlo? "A Temptation Island 2025 sto capendo che merito di meglio"

Antonio flirta con Marta, Valentina scoppia a piangere a Temptation Island 2025: “Il mio amore non è corrisposto”

Continua il viaggio nei sentimenti di Valentina e Antonio a Temptation Island 2025 sempre più in crisi. La 36enne si è avvicinata al single Francesco Farina mentre il 34enne prima si è avvicinato alla single Alice e poi alla tentatrice Marta. Nella quarta puntata in onda questa sera, mercoledì 23 luglio, nel villaggio delle fidanzata Valentina subisce un duro colpo: vede delle immagini del suo fidanzato Antonio sempre più vicino alla single Marta: “Che ti piaccio l’ho capito…mi sto sbagliando? Allora vai vicino a qualcun altro.” Antonio e la single Marta poi si appartano in spiaggia e lì si sbilancia oltre: “Mi avresti guardato se stavo fuori? Io se ero single si, hai modi, sai apprezzare le persone e si vede che sei una brava ragazza proprio dagli occhi dolci.”

A Temptation Island 2025, Antonio Panico riempie di complimenti la single Marta Quaranta. La reazione di Valentina non si fa attendere: “Per la prima volta non sono gelosa, non mi ha fatto effetto. Anche a me ha conquistato così a lui gli piace questa ragazza. Mi fa girare le pal*e che si sono appartati di notte in spiaggia, a lei riempie di complimenti e a me non me li fa mai. Io qua dentro mi sto rendendo conto di tante cose e mi chiedo: ma veramente voglio stare con lui? E sto traendo le mie conclusioni.” Tuttavia, poi Valentina scoppia a piangere e ammette: “Ho il cuore che mi batte a 3000 mi emoziona solo vederlo. E io mi sento una coglio*a, chissà quando mi sveglierò da questo sogno/ incubo. L’amore non è corrisposto, lui me ne ha combinate di tutti i colori e io no, e non lo so spiegare cosa provo per lui a parole”

Simone tradisce Sonia B poi si pente a Temptation Island 2025: "Dove la trovo una così?"/ Lei chiede il falò

Temptation Island 2025, Valentina delusa da Antonio: “Sto capendo che merito di meglio”

I colpi di scena per Valentina e Antonio a Temptation Island 2025 non sono finiti qui, per Valentina è tempo di affrontare un nuovo falò con nuovi video sul suo fidanzato mostrati da Filippo Bisciglia. Antonio organizza un’esterna con Marta per fare sport in un parco avventura e la vicinanza tra i due è sempre più notevole. “Mamma mia che pagliaccio!” sbotta Valentina: “Lui cerca sempre più il contatto fisico…Se pensa di farmi rosicare…” Terminata la visione del video la 34enne scoppia di nuovo a piangere: “Io lo vedo pagliaccio, per la prima volta non sono gelosa.” E subito spiazza: “Questa esperienza mi sta facendo bene perché mi sta aiutando a capire che merito di meglio, io merito la serietà. Sinceramente non piace più. E poi lui che cerca il contatto fisico non lei…lui è proprio scemo.” Valentia è pronta a lasciare Antonio a Temptation Island 2025?