Domenico D'Alterio è stato lasciato in diretta al Grande Fratello dalla fidanzata Valentina: lui scopre tutto da una lettera e scoppia in lacrime

Valentina Piscopo ha ufficialmente lasciato Domenico D’Alterio e lo ha fatto prima con un post su Instagram, poi attraverso una lettera che ha fatto recapitare al diretto interessato nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2025. Dopo lo scontro in diretta con la mamma di Benedetta Stocchi, Domenico ha perciò affrontato l’ennesima batosta, leggendo le parole di Valentina.

Questo il contenuto della lettera della donna: “Una settimana fa mi hai fatto una promessa che però non sei riuscito a mantenere… Ogni gesto, ogni parola che sento, ogni sguardo che vedo mi ferisce, ma evidentemente non ti importa della mia sofferenza, è più forte la voglia di stare con una persona che conosci da poco più di 30 giorni, una persona che dice di ‘NON AMARE I TEATRINI’ ma che non perde occasione per stare dove sei tu. Sei libero di vivere questa esperienza come meglio credi. Io non ci sono più.”

Domenico D’Alterio scoppia in lacrime dopo la lettera della fidanzata Valentina al Grande Fratello

Di fronte a queste parole, Domenico ha promesso che, una volta fuori dal Grande Fratello, farà di tutto per riconquistare Valentina e per ricostruire la sua famiglia. Per ora però rimane nella Casa, deciso a portare avanti il suo percorso nel reality. Una volta tornato in salone, il gieffino è scoppiato in lacrime, ammettendo di essere davvero distrutto dopo un mese di questa situazione fatta di accuse e recriminazioni. Ciliegina sulla torta, è anche risultato il meno votato al televoto e, dunque, possibile eliminato della prossima settimana.