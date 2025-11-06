Valentina Lodovini sarà una delle ospiti della trasmissione Splendida Cornice e la donna parlerà del suo nuovo film da Geppi Cucciari.

Valentina Lodovini è un’attrice che sarà ospite di Geppi Cucciari nella trasmissione Splendida Cornice in onda il 6 Novembre 2025. La donna racconterà alcuni aspetti della sua vita e parlerà della sua ultima opera che la vede tra i protagonisti del film Una Famiglia Sottosopra, film di Alessandro Genovesi e che vede Valentina protagonista insieme a Luca Argentero.

Valentina Lodovini nasce a Umbertide in Umbria il 14 Maggio 1978 ma è di famiglia toscana e vive ad Arezzo, precisamente a Sansepolcro, insieme ai genitori ed ad un fratello e una sorella. Si diploma nel 2000 presso il Laboratorio Teatrale a Perugia e poi a Roma al centro sperimentale di cinematografia nel 2004, quella che sarà sempre la sua passione.

Negli anni Valentina Lodovini si farà notare come protagonista di diversi film, partecipa a Fortapasc di Marco Risi e a Benvenuti al Sud insieme ad Alessandro Siani, film che gli farà vincere il David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Negli anni ha lavorato a film in vari generi, sia più forti che più divertenti, come nel 2025 dove ha recitato (di nuovo) con Fabio De Luigi nella commedia ’10 giorni con i suoi’.

Dalla privacy nella vita privata alle parole sulla maternità: Valentina Lodovini sempre molto decisa

Per quel che riguarda la sua vita privata Valentina Lodovini ha sempre lavorato duramente per tenerla distante dal suo lavoro e per mantenere in maniera netta la sua privacy. In passato si è parlato di una sua storia con il regista Marco Risi (poi smentita) e una con l’attore Francesco Scianna. Nel 2017 la donna ha ammesso di aver avuto una lunga storia durata 7-8 anni ma che è poi finita nel 2016 e da quel momento lei ha sentenziato: “Bisogna eliminare il per sempre ed il mai dal vocabolario”.

Al momento nessuno sa se la donna è legata ad un compagno o meno anche se sembrerebbe essere single. Non ci sono conferme a riguardo mentre Valentina ha avuto sempre un punto di vista piuttosto deciso per quel che riguarda una possibile maternità ed ha chiarito in maniera netta:

“La maternità non è mai stata una priorità, è qualcosa che non mi appartiene. Lo dico con profondo rispetto anche se non significa che io non abbia un senso materno”. Ora sono passati anche anni da questa ultima intervista al Corriere e Valentina ha chiarito di prediligere la sua carriera rispetto a questo aspetto.