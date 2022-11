Valentina Lodovini, chi è, carriera e vita privata/ “Ho avuto un amore, ma ora…”

Valentina Lodovini, la carriera come attrice

Valentina Lodovini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 30 novembre, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è protagonista al cinema con Claudio Bisio del film “Vicini di casa” diretto dal regista Paolo Costella. Classe 1978 Valentina Lodovini si è diplomata nel 2004 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è stata subito notata da Michele Placido con cui ha debuttato nel film “Ovunque sei”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con Paolo Sorrentino nel film “L’amico di famiglia” e Francesca Comencini in “A casa nostra”. Nel 2007 Carlo Mazzacurati l’ha voluta come protagonista del suoi film “La giusta distanza”. Il successo è arrivato nel 2011 con il film “Benvenuti al sud”, con Claudio Bisio e Alessandro Siani: la Lodovini vince il David di Donatello come migliore attrice protagonista. “La carriera la costruisci più con i no che con i sì. Di scelte ne faccio, è rischioso e talvolta finisci per pagarne il prezzo. Poi ci sono momenti in cui ci devo campare con il mio lavoro, non ho alle spalle nessuno, non sono ricca”, ha detto qualche anno fa a Coming Soon.

Valentina Lodovini: ex fidanzati e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Valentina Lodovini è estremamente riservata e non è stata praticamente mai paparazzata con nessun uomo al suo fianco. In passato si è vociferato di una relazione col regista Marco Risi, da lei sempre smentita. Nel 2017, sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice ha raccontato di una lunga relazione: “La verità è che un amore ho avuto, dal 18-12-2010 (la data non la dimentico) all’anno scorso. Era l’amore incondizionato, ma adesso so che “per sempre” e “mai” bisognerebbe eliminarli dal vocabolario”. Ma all’amore, Valentina Lodovini preferisce l’amicizia: “Nella mia personale scala dell’amore, al primo posto io metto l’amicizia, sono le amiche e gli amici (mai ex, però) che mi danno stabilità. L’amicizia è più concreta, solida, leale. E il tradimento di un amico è di gran lunga peggiore di quello di un fidanzato”. In un’intervista Max l’attrice aveva spiegato perché non risponde alle domande sulla sua vita privata: “Non chiedetemi se sono single o no, l’unica cosa di me che so proteggere è la privacy!“.

