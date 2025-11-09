Valentina Lodovini, carriera e vita privata: dall’esordio in Salomè ai David di Donatello con Benvenuti al Sud.

Valentina Lodovini è una delle attrici più amate del panorama italiano, ma allo stesso tempo è anche una delle più riservate in assoluto. Debutta all’inizio del Duemila con il film Salomè, mentre in seguito approda nel mondo delle serie tv come Distretto di Polizia, che ne segna l’esordio.

Di Seguito la vediamo nel film di Ovunque Sei sotto la guida di Michele Placido ed è così che la sua carriera prende il volo con L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e La giusta distanza del regista Carlo Mazzacurati dove si candida ai David come miglior attrice protagonista.

Elegante, misteriosa e affascinante, Valentina Lodovini diventa ancora più popolare nel panorama cinematografico con il film Benvenuti Al Sud dove recita a fianco di Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Claudio Bisio, e qui vince un David di Donatello come Miglior attrice non protagonista. La rivediamo poi in Benvenuti al Nord, il sequel della pellicola fino alla collaborazione con Fabio De Luigi in “10 giorni con Babbo Natale“.

Valentina Lodovini, vita privata: “Cosa penso sul tradimento…“

Il viso di Valentina Lodoviniè unico e non fatichiamo a pensare che l’attrice sia corteggiatissima! Ma lei di fidanzato non ha mai voluto parlare, aleggiano solo ipotesi. Infatti, si parlava in passato di un flirt con Francesco Scianna – anche lui attore – e Marco Risi, ma di quest’ultimo lei ha smentito categoricamente. In realtà ha un’idea ben precisa dell’amore: per lei è più importante l’amicizia. Ecco cos’aveva detto a Max: “Nella mia personale scala dell’amore, al primo posto io metto l’amicizia, sono le amiche e gli amici (mai ex, però) che mi danno stabilità. L’amicizia è più concreta, solida, leale. E il tradimento di un amico è di gran lunga peggiore di quello di un fidanzato”. E poi, non c’è verso di strapparle un gossip sul suo status sentimentale: “Non chiedetemi se sono single o no, l’unica cosa di me che so proteggere è la privacy!”.

