Valentina Lodovini/ “Gli haters? Sono schifata, li condannerei a studiare la storia”

Valentina Lodovini torna all’attacco degli haters in una recente intervista al settimanale Oggi. Le sue risposte non sono solo relative al lavoro, al cinema o al teatro, ma sfociano anche nella politica e non ci vuole poi molto per lei prendere le distanze da quello che per tutti è il Capitano, Matteo Salvini, a favore della Capitana Carola Rackete. In particolare, proprio rispondendo alla domanda sul suo pensiero su di lei, Valentina Lodovini esordisce con un “Forza Capitano” chiarendo poi, un attimo dopo, che non sta parlando del neo Ministro dell’Interno da cui prende evidentemente le distanze: “Evitiamo fraintendimenti: forza Capitana! Grazie Carola, veramente”. L’attenzione dell’attrice passa poi sugli haters e su tutti coloro che non solo attaccano i vip nascondendosi dietro lo schermo del computer ma anche verso tutti coloro che nella rovente questione dell’immigrazione sembrano essere dalla parte sbagliata e, magari, seguono proprio il clima di odio che si sta avvertendo in questi mesi.

VALENTINA LODOVINI AL FIANCO DI CAROLA RACKETE

In particolare, Valentina Lodovini conclude: “Sono profondamente schifata da loro. Non so se tutti quelli che scrivono queste cose le pensino davvero. Forse c’è un certo numero di provocatori, di leoni di tastiera. Sa a cosa li condannerei? A studiare la storia. Sono sicura che cambierebbero i loro toni“. L’attrice è convinta che è meglio essere buonisti che cattivisti e così ha deciso di dimostrarlo non solo a parole ma anche facendo da madrina ad un evento al fianco dei bambini emofilici e la sua voglia di fare del bene non si esaurisce qui visto che lei stessa ammette che le opere benefiche da fare e i progetti di cui occuparsi sarebbero davvero tanti. Il suo primo amore però rimane la recitazione e gli impegni per lei non mancano, questo è certo.

