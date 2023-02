Valentina Mastroianni e il figlio Cesare/ “Il cane Joy ha cambiato la nostra vita”

Valeria Mastroianni e il figlio Cesare: chi sono la mamma e il figlio

Valeria Mastroianni e il figlio Cesare di quattro anni sono tra gli ospiti della puntata del programma “Da noi a ruota libera” in onda oggi, domenica 26 febbraio, alle 17.20 su Raiuno. Valeria è una mamma che ha scelto di raccontare sui social la storia di suo figlio Cesare che, a soli 18 mesi, ha perso la vista a causa di una grave malattia. Valeria non si è mai arresa e ha cercato di combattere per il suo bambino. Ad aiutarla c’è Joy, il cucciolo di Labrador che ha stravolto la vita di tutta la famiglia da quando è arrivato. Tra Joy e Cesare c’è un legame speciale e unico come racconta mamma Valeria.

“Questo cane di 30 chili aiuta tantissimo e ha quasi rivoluzionato la nostra vita: ha aiutato Cesare a sviluppare l’idea dell’imprevisto. I mobili sono infatti fermi mentre il cane invece si muove e capita che Cesare inciampi: all’inizio il bambino si arrabbiava ma ora non lo fa più perché ha compreso come comportarsi con gli ostacoli”, ha raccontato la signora Mastroianni al portale “Quotidiano del Piave”.

Valeria Mastroianni e la battaglia del figlio Cesare

Con l’arrivo di Joy che, come spiega mamma Valeria “è addestrato a prendere eventuali colpi del bambino che inciampa e a non arrabbiarsi se per sbaglio gli viene pestata la coda”, Cesare sta imparando ad affrontare gli ostacoli materiali che incontra ma imparerà anche ad affrontare gli ostacoli che incontrerà nel corso della vita.

La storia di Cesare e di Joy viene raccontata da Valeria Mastroianni anche nel blog “La storia di Cesare”. La signora Valeria, inoltre, ha un profilo Instagram dove pubblica foto e video delle giornate con Cesare e con Joy che è arrivato in famiglia direttamente da “Casa Delicia”, un allevamento di Resana.

