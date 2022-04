Valentina Matteucci/ Perché si è spenta a La Pupa e il Secchione Show?

Valentina Matteucci è stata protagonista nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show già protagonista di diversi momenti degni di nota. Nelle precedenti puntate infatti la giovane studentessa è stata tra le più determinate nel portare avanti il suo ruolo all’interno del reality; in particolare ha dimostrato anche un certo feeling con il suo compagno di viaggio, Alessio Tripi. Non è riuscita però a mantenere fede alla spigliatezza del suo cammino fino a ora. Sia nelle diverse prove e gare che hanno caratterizzato la serata, sia dal punto di vista dialettico che dell’esposizione, la Matteucci è sembrata abbastanza sottotono e leggermente più defilata rispetto a quanto aveva abituato.

Valentina Matteucci e Alessio Tripi scatta il "bacio"/ Il pubblico però…

Infatti, non sono da annoverare momenti degni di nota con la giovane protagonista, sia in positivo che in negativo. In linea generale però il gradimento relativo al suo percorso fino ad oggi è comunque piuttosto condiviso. Nella categoria secchioni è stata certamente tra le più dirompenti, dimostrando grande voglia di supportare il suo compagno di viaggio e allo stesso tempo di entrare nelle dinamiche del programma per arrivare in fondo. Dai commenti social si evince grande ammirazione nei suoi confronti, come dimostrato dai tanti commenti di elogio ricevuti nel corso delle settimane. Nella prossima puntata i fan della trasmissione sperano di vederla maggiormente coinvolta nelle dinamiche del programma, magari anche con qualche colpo di scena.

Cosa sta succedendo tra Valentina Matteucci e Alessio Tripi?/ Lei cerca di…

Valentina Matteucci, La Pupa e il Secchione Show la cambierà?

Valentina Matteucci ha sicuramente colpito a La Pupa e il Secchione Show per le sue particolari passioni. La 23enne è al terzo anno di Scienze politiche e ha ammesso diverse volte di non aver mai indossato un vestito e di non aver mai messo delle scarpe con i tacchi. Inoltre tra le sue più grandi passioni c’è il gioco delle carte con predisposizione per la briscola. Ha svelato di allenarsi addirittura tutti i giorni per prepararsi in vista dei tornei che la potrebbero vedere protagonista. Tra le sue passioni c’è anche la volontà di aiutare gli altri infatti è volontaria in un’associazione che va in aiuto delle persone disabili.

Valentina Matteucci da Ciao Darwin a La Pupa e il secchione/ "Scarica" Chiofalo Alessio Tripi, scelta giusta?

In molti sperano che in alcune situazioni possa cambiare un po’ il suo essere quantomeno nel far uscire un po’ di più la sua femminilità. Questo perché Valentina ha un bel viso e potenzialità per essere una ragazza dotata di grande sensualità. Il programma punterà infatti a far vederla in un aspetto diverso da quello di tutti i giorni e chissà che questo programma non possa essere quella di far entrare nella sua vita qualcosa di diverso rispetto al passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA