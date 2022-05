Valentina Matteucci/ Sintonia a La Pupa e il Secchione con il pupo Alessio Tripi: scatta il flirt?

Valentina Matteucci è una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione Show 2022. La secchiona ha conquistato davvero tutti con la sua semplicità e simpatia diventando, di settimana in settimana, una delle concorrenti più amate. Valentina è di una semplicità disarmante: non ha mai messo i tacchi né tantomeno indossato un vestito. Tra le sue più grandi passione c’è la briscola che l’ha portata anche a gareggiare in diversi tornei. Caratterialmente è una ragazza molto riservata e lavora per un’associazione di volontariato in cui aiutano malati disabili. La sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show l’ha portata a confrontarsi con un mondo molto lontano dal suo. All’interno del programma gioca in coppia con il pupo Alessio Tripi con cui è scattato un certo feeling, anche se nelle ultime puntate qualcosa è cambiato.

La secchiona, infatti, appare più defilata rispetto alle precedenti puntate. Come mai? Cosa è successo? Chissà che durante la finale del programma non posso nuovamente sorprendere tutti.

Valentina Matteucci de La Pupa e il Secchione Show: flirt con Alessio Tripi?

Valentina Matteucci è una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022. La secchiona nel programma gioca in coppia con Alessio Tripi. Tra i due, nonostante le differenze iniziali, nelle ultime puntate è scattata una inattesa complicità: lei l’ha aiutato a livello culturale, mentre lui ad approcciarsi con l’attività sportiva e fisica. Non solo, durante le varie puntate Alessio ha cercato di renderla più spigliata e di lasciarsi un pò più andare dal punto di vista caratteriale, visto che Valentina è molto timida e riservata.

Tra i due è scattata anche una forte sintonia con la secchiona che non ha nascosto di subire il fascino di Alessio e di essere felice di dormire con lui e passarci molto tempo insieme. La loro sintonia e complicità è palese a tutti compresi i giudici e in particolare Soleil Sorge che sin dall’inizio ha apprezzato la loro spontaneità ed autenticità.

