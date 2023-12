Valentina Melis appoggia Beatrice Luzzi contro Garibaldi/ “Una delle cose più maschiliste che si possa dire…”

Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: Valentina Melis si schiera dalla parte dell’attrice

Nella puntata del 4 dicembre del Grande Fratello 2023 è tornata ad accendersi lo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nel particolare l’attrice ha riportato alla memoria l’incontro avuto la puntata precedente con il papà e la mamma di Giuseppe, sottolineando l’atteggiamento per lei sbagliato avuto dall’uomo.

“Mi sono trovata davanti ad un padre che difendeva completamente il figlio. – ha dichiarato Beatrice in diretta su Canale 5 – Ero di fronte ad una cultura patriarcale, familistica e poco oggettiva. Quando è entrata la madre, che è stata favolosa nei miei confronti, loro due si sono girati a comunella e se ne sono totalmente infischiati di quello che la donna diceva. Un atteggiamento maschilista e irrispettoso nei confronti della donna di famiglia”. Affermazioni che hanno fatto infuriare Giuseppe, con il quale c’è stato poi una lite anche durante la pubblicità.

Valentina Melis dice la sua sullo scontro tra Beatrice e Giuseppe

Eppure sul web in tanti si sono schierati dalla parte di Beatrice Luzzi. Tante le donne, anche note, che hanno speso una parola per quanto accaduto al Grande Fratello 2023. Tra queste c’è Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese, che si è schierata dalla parte di Beatrice con un messaggio che recita: “Sta storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non l’ho vista, dico solo questo e poi mi taccio: chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini”.

