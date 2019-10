Valentina Melis fidanzata Massimiliano Varrese/ Matrimonio dopo Amici Celebrities? Lui svela…

Valentina Melis novità in arrivo per la fidanzata di Massimo Varrese?

Mentre Massimiliano Varrese si gioca il tutto per tutto per conquistare la vittoria nella prima edizione di Amici Celebrities, la sua fidanzata Valentina Melis è pronta a fare il tifo per lui. Sarebbe però meglio chiamarla “futura moglie”, visto quanto dichiarato dall’attore e aspirante ballerino nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Spy. Varrese ha infatti ammesso di avere in progetto di convolare a nozze con la sua Valentina. Parlando di “Affittasi vita” di Stefano Usardi, di cui è attore protagonista, ne ha svelato l’uscita e non solo: “A novembre, dopo la presentazione al Rome Independent Film Festival. Nel cast c’è anche Valentina Melis, la mia futura moglie.” Da qui il via alla fatidica domanda: a quando le nozze? Varrese ha allora ammesso “Non so ancora quando, ma ci sposeremo!”

Valentina Melis e Massimiliano Varrese: matrimonio e figlio nei prossimi mesi?

Non c’è dunque ancora una data per il matrimonio tra Massimiliano Varrese e Valentina Melis, anche se il lieto evento non sembra essere molto lontano. D’altronde i due sono innamoratissimi. Proprio Valentina, in un’intervista di qualche tempo fa, ha parlato di Massimiliano con queste parole: “Quando ho capito che era quello giusto? Veramente l’ho capito la prima volta che l’ho visto! La mia mente razionale non sapeva chi lui fosse ma era come se il mio cuore l’avesse subito riconosciuto. Quello però non era il momento giusto per noi per tutta una serie di motivi. Per fortuna anni dopo ci siamo ritrovati e appena ci siamo visti non ci siamo più lasciati.” Ricordiamo che i due sono già genitori della piccola Mia, e chissà che dopo le nozze non arrivi un altro bebè.

