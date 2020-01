VALENTINA MELIS, FIDANZATA MASSIMILIANO VARRESE/ “Ci siamo riconosciuti subito”

Valentina Melis è la bellissima compagna di Massimiliano Varrese, ospite a Vieni da me. È proprio lei a sorprenderlo con un video messaggio in cui lo definisce una “persona meravigliosa” oltre che un compagno eccezionale del quale si dice fiera. Varrese, dal canto suo, racconta a Caterina Balivo i dettagli del primo incontro con la Melis: “Lei è una delle mie prime fan. -ò esordisce l’attore – Ci siamo conosciuti durante le prove di un musical, Tre metri sopra il cielo, e lei era la migliore amica della produttrice. Tutti mi dicevano che poteva essere la donna giusta per me ma a me non interessava… Lei è venuta a vedere la prova generale, ho sentito una cosa forte… Non è stato un colpo di fulmine, noi diciamo sempre che è stato un riconoscersi. Ci siamo fidanzati dopo ben 8 anni”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Valentina Melis

Si chiama Valentina Melis la compagna di Massimiliano Varrese, l’attore che si è messo alla prova nel corso della prima edizione di Amici Celebrities, distinguendosi anche per le sue doti di ballerino e cantante. I due stanno insieme dal 2015 e nel 2017 sono diventati genitori della piccola Mia. In una recente intervista, Massimiliano ha raccontato per la prima volta come si sono conosciuti e com’è nata la loro storia d’amore. “L’ho incontrata la prima volta quando ho fatto il musical Tre metri sopra il cielo. – ha ammesso l’ex ‘Carramba boy’ – Allora eravamo entrambi fidanzati, ma io qualcosa di importante l’avevo sentito.”

Valentina Melis, l’incontro con Massimiliano Varrese

Il loro è stato dunque un colpo di fulmine ma ‘messo da parte’ in quanto impegnati al momento del primo incontro. Varrese ha poi aggiunto: “Poi ci siamo ritrovati cinque anni fa, all’epoca ero sparito dai social, ricordo che il giorno in cui ho riaperto Facebook, era quello del mio compleanno, lei mi ha fatto gli auguri, poi ci siamo scritti e detti cose, quello che sapevamo già a memoria… E poi ci siamo visti e non ci siamo più lasciati”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA