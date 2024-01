Valentina Melis ‘tuona’ sui social in difesa di Beatrice Luzzi/ “Chi si permette di giudicare un lutto…”

Grande Fratello 2023, anche Valentina Melis si espone su Beatrice Luzzi

Le dinamiche del Grande Fratello chiamano spesso in causa anche i protagonisti in parallelo; ovvero coloro che hanno un legame con i concorrenti ma non partecipano direttamente agli intrecci della Casa più spiata d’Italia. L’ultima ad essersi esposti su uno dei temi più delicati del momento è stata Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese. La donna ha nuovamente alzato la voce sui social in difesa di Beatrice Luzzi, colpita dal lutto paterno.

Valentina Melis – come riporta BlogTivvu – già negli scorsi giorni si era esposta in favore di Beatrice Luzzi ma a quanto pare l’effetto non è stato quello auspicato. Molti utenti devono averla bersagliata ingiustamente, al punto da costringerla ad intervenire nuovamente con parole forti e decise. “L’esperienza che senza avere scelto sto vivendo con il Grande Fratello mi ha fatto perdere ancora più speranza nell’umanità…”.

Valentina Melis alle prese con gli hater dopo le parole su Beatrice Luzzi: “Che orrore!”

Già le prime parole di Valentina Melis rendono chiara la sua rabbia nei confronti degli hater che spesso sui social si rendono protagonisti di commenti oltremodo fuoriluogo. L’ex moglie di Massimiliano Varrese – come riporta il portale – ha così proseguito: “Chi si permette di giudicare come si vive un lutto, invasati/e che venderebbero l’anima per ship fasulle, senza rispetto per i bambini, minacce. L’orrore!”.

Valentina Melis si è dunque sfogata contro le cattiverie gratuite che spesso dominano il web ma – come riporta BlogTivvu – non sono mancati anche i messaggi di supporto da parte di chi ha ben compreso le difficoltà vissute dall’ex moglie di Massimiliano Varrese. “Ho perso 10 kg: un’esperienza orribile. Ancora di più per chi come me è molto sensibile e cerca sempre il confronto. In più dover tutelare la mia bambina; almeno loro dentro guadagnano. Qui invece oltre il danno pure la beffa… Rido per non piangere”.

