Valentina Modini delusa da Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023/ “Non siamo una coppia, però…”

Grande Fratello 2023: Valentina Modini si lamenta del rapporto intermittente con Vittorio Menozzi

Nella Casa del Grande Fratello 2023 i rapporti crescono e si evolvono, al netto di incomprensioni e diatribe. Nelle ultime ore sta tenendo banco il rapporto tra Valentina Modini e Vittorio Menozzi; la prima ha palesato un discreto interesse per il modello che dal canto suo sembra rispondere alle attenzioni in maniera altalenante. La giovane, stando ad una clip pubblicata sull’account ufficiale del reality, si è dunque sfogata con Fiordaliso e Anita Olivieri, con quest’ultima che ha rincarato la dose.

Valentina Modini ha palesato il suo dispiacere per gli ultimi atteggiamenti di Vittorio Menozzi; nello specifico, il giovane sarebbe “reo” di non apprezzare o ricambiare l’affetto della concorrente del Grande Fratello 2023. Stando alle parole della ragazza, sembrerebbe quasi che lui sminuisca o comunque non dia il giusto valore alle sue stesse parole e attenzioni. “Io in sauna gli ho chiesto cosa intende quando dice che sono una persona speciale e lui mi ha detto che con me si trova bene a parlare. Io in realtà non mi sono mai voluta aprire perchè lo vedo un ragazzo molto bello, un prototipo molto distante, e gliel’ho detto…”.

Anita Olivieri si schiera con Valentina Modini: “Ecco cosa ha detto Vittorio…”

Valentina Mondi ha dunque raccontato Fiordaliso e Anita Olivieri di essersi confrontato con Vittorio Menozzi, senza però trovare un effettiva definizione del loro rapporto tra amicizia e affinità. Alle parole della giovane ha risposto piuttosto alterata proprio Anita: “Lui mi ha detto che io lo evito. Un’altra cosa che mi ha fatto ridere è stata quando parlavamo dei ragazzi nuovi e dicevamo chissà come saranno. Vittorio ha detto a Paolo: ‘Capirai se non ci siamo riusciti noi…’. Io ho pensato: ‘Basta che mi chiedono un caffè, già ha fatto più di te’. Sono da 40 giorni qui dentro…”

Valentina Modini ha ripreso la parola dopo le affermazioni di Anita Olivieri, aggiungendo ulteriore scetticismo sul rapporto con Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023. “Non mi può dire ‘nulla cosmico’ quando io gli sono sempre stata vicino, almeno sii grato. Posso dire che è lui che non si accorge di certe cose? Ci sono state due nomination e lui è sempre stato lì ad abbracciarmi…”. La giovane avrebbe poi concluso: “Calibra queste cose, se ti viene automatico farle, non dico che siamo una coppia ma almeno facci caso a queste cose…”.











