Valentina Modini eliminata al Grande Fratello 2023/ Esulta Giuseppe Garibaldi: “Non me l’aspettavo!”

Grande Fratello 2023: Valentina deve lasciare definitivamente la Casa

L’aria tesa del televoto si è abbattuta tutta di un colpo sui concorrenti a rischio eliminazione; è giunta l’ora del verdetto della 15a puntata del Grande Fratello 2023. Valentina Modini deve abbandonare la Casa; lo scontro finale con Giuseppe Garibaldi vede quest’ultimo trionfare, con tanto di apertura della busta da parte di Beatrice Luzzi.

Le impressioni prima del verdetto erano contrastanti; molti avrebbero preferito che Valentina Modini restasse in casa, meno erano in favore di Giuseppe Garibaldi. Alla fine, il pubblico è sovrano e la prima ha dovuto lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. I primi ad essere salvati erano stati in serie Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Le reazioni in casa sono state chiaramente sconsolate; in particolare Fiordaliso è apparsa tra le più provate dopo l’eliminazione.

Grande Fratello 2023: sospiro di sollievo per Giuseppe Garibaldi, con Beatrice…

Al suo rientro in Casa, Giuseppe Garibaldi ha annunciato in maniera implicita che l’eliminata della 15a puntata del Grande Fratello 2023 fosse proprio Valentina Modini. La più provata dal verdetto è sembrata Fiordaliso, particolarmente provata visto il rapporto intrattenuto con l’ormai ex concorrente del reality. Quest’ultima, prima di varcare la porta rossa, ha però affermato: “Io penso di aver raggiunto il mio obiettivo, sono molto consapevole e penso di aver lanciato un messaggio molto importante per le ragazze”.

Prima di rientrare in Casa per dare la comunicazione ai ragazzi, un euforico Giuseppe Garibaldi ha avuto modo di chiarirsi nuovamente con Beatrice Luzzi. Ancora scosso dal rischio eliminazione scampato, è stato incalzato da Alfonso Signorini su una lettera scritta di recente per l’attrice. Il conduttore non ha chiesto di rivelarne il contenuto, ma ha comunque chiesto un accenno riferito alla parte finale. “Ho scritto che speravo che usciti da qua avrei potuto avere l’occasione di conoscere i suoi figli anche per scusarmi. Lei ha tanti difetti ma è fantastica, vorrei mettere un punto a questa situazione qui dentro, a volte è pesante. Mi sono preoccupato per il messaggio che può essere arrivato fuori…”. Perentoria la risposta dell’attrice: “Avrei bisogno dei dei figli, dovrebbero rispondere loro. Il mio cuore? Ha sofferto, però vengono prima loro…”.











