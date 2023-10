Valentina Modini furiosa con Vittorio Menozzi/ “Incaz*** come una iena”, la frase del gieffino fa discutere

Valentina Modini furiosa con Vittorio: ecco cosa è successo

Vittorio Menozzi sembra piuttosto indeciso su chi sia la donna da corteggiare, all’interno della casa del Grande Fratello. Inizialmente, il concorrente sembrava interessato ad Anita, ma con lei non è scattata la scintilla. Caratterialmente, però, Menozzi si sente più vicino a Valentina Modini.

Vittorio, nelle ultime ore però, ha detto qualcosa che ha fatto infuriare Valentina: “Raga uno non può davvero avere delle preferenze fisiche e di carattere. Ma è una cosa soggettivo…Uno può preferite il corpo di Anita sulla testa di Valentina, uno può preferire la testa di Paolo sul corpo di Mirko. Non vuol dire però che se c’è il corpo di Letizia allora è sbagliato” queste le parole del concorrente in confidenza a Paolo.

Valentina Modini riuscirà a chiarire con Vittorio Menozzi? Lui cerca un chiarimento ma…

A rimettere Menozzi con i piedi per terra ci hanno pensato Beatrice e Letizia che gli hanno detto: “Bisogna prendere anche quello che ti dà la vita”. Una volta che Anita e Valentina sono venute a sapere quanto detto dall’ex sportivo, si sono infuriate.

Soprattutto Modini è rimasta molto delusa: “A parte che io sono un pacchetto completo e mi prendi così come sono. Ma che c***o vuol dire? Sì, ero a letto, ma mi sono incaz*** come una iena“. Vittorio ha provato a chiedere spiegazioni, non avendo capito il motivo di tanta rabbia ma al momento la concorrente risulta distante da lui. Riusciranno a chiarire nel corso di queste ore?

Eccoci qua.

Vale incazzata nera per l’uscita infelice di Vittorio sul puzzle ‘corpo di Anita testa di Vale’.

V:”A parte che io sono un pacchetto completo e mi prendi così come sono”.

NON VEDO ERRORI#GrandeFratello pic.twitter.com/SOpNCwMXl7 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 22, 2023













