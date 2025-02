Valentina Nappi e Christian Clay saranno due dei protagonisti dei servizi de Le Iene di questa sera: chi sono? Entrambi vengono dal mondo dell’hard ed entrambi sono italianissimi, precisamente campani.

Valentina Nappi viene da Scafati, in provincia di Salerno, mentre Christian Clay, il nome d’arte di Igli Papale, è nato e cresciuto ad Ercolano, alle porte di Napoli. Valentina Nappi è nata il 6 novembre del 1990 ed ha avuto una infanzia difficile anche per via del fatto di essere rimasta senza il padre a soli 15 anni. Si è diplomata al liceo artistico dopo di che ha scelto design all’università, senza però mai laurearsi.

VALENTINA NAPPI, LA SCOPERTA DI ROCCO SIFFREDI

Nel 2011 fu infatti “rapita” dal mondo dell’hard e in particolare dal suo scopritore, Rocco Siffredi, volto internazionale del porno, che nel 2011 l’avviò appunto verso i film vietati ai minori. Era stata comunque lei in precedenza ad aver contattato l’attore abruzzese, dicendosi di essere pronta a voler diventare un’attrice hard. Detto fatto nel 2012 ci fu il suo esordio davanti alla cinepresa e da allora ha girato più di 400 film fra le principali case cinematografiche americane.

E’ sposata con Giovanni Lagnese dal 2020, ma i due non hanno figli. Valentina Nappi, oltre a recitare, cura un blog di cucina con il marito ed inoltre è una sorta di influencer, visto che spesso e volentieri si esprime su alcuni casi di cronaca. A inizio dicembre aveva fatto parlare di per aver finto una gravidanza, mettendo un peluche sotto la maglia

VALENTINA NAPPI E CHRISTIAN CLAY: CHI SONO? LUI HA UN COGNOME PESANTE…

Christian Clay ha invece 45 anni (è nato l’1 luglio del 1979) e anche lui è uno dei più affermati attori nel mondo dell’hard. Il suo cognome, Papale, è di quelli pesanti dalle parti di Ercolano, visto che si rifà ad una famiglia di un clan camorristico, di cui lo stesso è imparentato, anche se l’artista non è mai stato coinvolto in qualche losco affare ed è incensurato. Del resto Christian Clay ha scelto una strada totalmente diversa da quella della criminalità, affermandosi come uno degli attori più richiesti nel suo settore. Si avvicinò al porno quando aveva appena 20 anni, facendo un provino a Roma per l’agenzia di Riccardo Schicchi e il giorno dopo fece il suo primo ciak a Frascati, in una villa.

I registi e i produttori gli riconobbero fin da subito un talento naturale, ha raccontato lo stesso, e da lì ha quindi iniziato a fare l’attore a tempo pieno. Di recente Valentina Nappi e Christian Clay sono stati premiati agli AVN Awards 2025, gli Oscar del porno, la prima per la miglior scena trasgressiva mentre il secondo come miglior attore internazionale. I due hanno anche recitato assieme, ma Christian Clay ha la bocca cucita su cui sia la sua miglior partner: “Non mi piace dare giudizi”.