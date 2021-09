Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata Tommaso Eletti/ Un amore tossico o finto…

Temptation Island 2021 ci ha tenuto compagnia ormai mesi fa eppure il dubbio è rimasto: il rapporto di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti era vero o finto? Era tossico o era una tela che i due avevano messo sù insieme? I dubbi rimangono ma sicuramente qualcosa di più potrebbe venire a galla a partire da questa sera quando il giovane entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 come concorrente ufficiale. Quello che è successo alla fine del loro rapporto ormai lo sappiamo bene e non solo perché i due si sono messi in mostra nel reality estivo dei sentimenti ma anche dopo, quando a colpi di social hanno poi mostrato la loro nuova vita che li ha visti allontanarsi sempre di più fino a questa sera. I fan sono sicuri che presto li rivedranno uno contro l’altro magari divisi da un vetro a favore delle telecamere ma il pubblico del reality, li vedrà questa sera per la prima volta: chi è quindi Valentina Nulli Augusti?

Chi è Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata Tommaso Eletti?

Valentina Nulli Augusti nasce a Roma nel 1981 nel quartiere di Porta Pia. Ha studiato al Liceo Classico Orazio e poi ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche. Ama la vita mondana e forse proprio per questo il rapporto con Tommaso Eletti gli stava un po’ stretto. In passato, nella sua vita privata, c’è stato anche un altro uomo, addirittura un promesso sposo, Stefano Pagani, con il quale a quanto pare ha deciso di collaborare, lavorativamente parlando. I due avrebbero dovuto sposarsi ormai sette anni fa ma non sappiamo bene se queste nozze ci sono state oppure no. Da un anno e mezzo era legato al giovane Tommaso Eletti, almeno fino a quando non hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2021.

