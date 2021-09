Valentina Nulli Augusti, ex Tommaso Eletti/ “Siamo stati bene insieme”

Valentina Nulli Augusti è la ex fidanzata di Tommaso Eletti, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato proprio con la ex compagna all’ultima edizione di Temptation Island. Nel villaggio dei single Tommaso ha avuto un flirt con un’altra ragazza tradendo Valentina che ha deciso, al falò di confronto, di non perdonarlo. Da mesi sono separati, ma all’interno della casa del GF VIP Tommaso ha parlato della ex fidanzata con parole di grande affetto.

SAMY YOUSSEF/ Due di picche da Raffaella Fico "Affascinante", lei "Sono fidanzata"

“Sicuramente una parte di me, se la rivedessi potrei anche pensare di restarci insieme, ma pensando con la testa, razionalmente, magari tra 3-4-5 anni la mia testa poteva cambiare” – ha detto il concorrente del GF VIP 6 – “se fossi stato un pò più grande sarei stato male e non mi sarei spinto così tanto oltre. ‘Quello che c’ho nel cuore Vale allora ho provato un amore e siamo stati bene insieme, non mi scorderò mai quanto mi hai aiutato e fatto crescere, anche nelle piccole cose a prendere la maturità, se non ci fossi stata tu non l’avrei mai presa. Non rimpiangerai mai di averti conosciuta e ti vorrò per sempre un bene infinito”.

Grande Fratello Vip 2021, 3a puntata/ Diretta: duro sfogo di Soleil contro Gianmaria

Valentina e Tommaso Eletti da Temptation Island al Grande Fratello Vip 2021: c’è ancora amore?

Valentina e Tommaso Eletti sono state una delle coppie di Temptation Island. Una partecipazione che ha fatto molto discutere, anche per via delle parole che Tommaso ha detto verso il programma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. In studio in sua difesa c’è Sonia Bruganelli che ha bocciato la scelta di Valentina di trasportarlo nel reality show dei sentimenti di Canale 5: “una donna adulta di 40 anni doveva rendersi conto del pericolo che potevi provare in una situazione del reality dove tu non hai potuto fare altro che dare il peggio di te”.

CLARISSA HAILÈ SELASSIÈ/ Piange al GF Vip: "Giudicata per il colore della mia pelle"

Va detto che la storia tra Valentina e Tommaso ha mostrato, proprio nel programma di Canale 5, un rapporto insano e insicuro. “Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me” – si presentava così la bionda concorrente che dopo la partecipazione a Temptation Island ha dichiarato: “non fatevi privare della libertà” facendo proprio rifermentò al carattere geloso-ossessivo dell’ex Tommaso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA