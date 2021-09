Valentina Nulli Augusti “Tommaso Eletti? Mi fa senso”/ Poi la stoccata sul GF Vip!

La partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 sta scatenando non poche polemiche. In tanti si sono indignati di fronte alla scelta di Alfonso Signorini e molti di coloro che hanno seguito il suo percorso a Temptation Island hanno poi chiesto a Valentina Nulli Augusti, la sua ex fidanzata, cosa ne pensasse della sua partecipazione al programma. “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso“ è stata la replica secca della Augusti, che non ha però specificato altro.

Alfonso Signorini/ "No al GF Vip in differita. Chi bestemmia è fuori, ma..."

Si è tuttavia spesa nel fare alcune spiegazioni su quello che è stato il loro rapporto e su ciò che oggi pensa di lui: “Ho vissuto Tommaso in una dimensione molto diversa da quella che vedete. Intima, pulita, pura, malgrado tutte le differenze evidenti tra noi. Adesso mi fa senso. – ha ammesso, spiegando che – Quando stavamo insieme mi ha sempre rispettata all’ennesima potenza. Era rispettoso e sincero.”

Grande Fratello Vip 6/ Anticipazioni: cambia la casa per Manuel Bortuzzo

Valentina Nulli Augusti su Tommaso Eletti: “Persona che si è rivelata folle”

Peccato che le cose siano cambiate e precipitate repentinamente. “La prima volta che mi ha visto interagire con i ragazzi del programma mi ha tradito. Ho conosciuto una follia e un delirio mentale che non mi sarei mai aspettata.” ha ricordato Valentina Nulli Augusti. Di Tommaso Eletti oggi non ha una buona considerazioni, e lo palesa: “Ho rotto le catene di una persona che si è rivelata estremamente folle nel programma, che incolpa ME per il suo tradimento, e pericolosa in questo arco di tempo dopo la trasmissione da quando ho ripreso in mano la mia vita. Io ho vissuto il nostro rapporto andando oltre il pregiudizio, le paure.”

Manila Nazzaro si separa da Lorenzo Amoruso per il GF Vip/ Lui: "Mancherà da morire"

Ha tenuto infine a chiarire che “Me lo sono voluto vivere perché sono una donna che vive di pancia, di emozioni. Ma la testa, che ha caratterizzato sempre i miei rapporti precedenti, e una mente sana, sono condizioni fondamentali da cui non si può prescindere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA