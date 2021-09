Valentina Nulli Augusti/ “Tutti gli ex volevano mettermi incinta” E Sonia Bruganelli…

Uno dei motivi per i quali Valentina Nulli Augusti è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 oggi non è solo il confronto con l’ex fidanzato Tommaso Eletti, ma anche con Sonia Bruganelli. Per l’opinionista del reality anche la donna ha le sue responsabilità in questa vicenda. Ad esempio, le rimprovera il fatto di aver portato il fidanzato a Temptation Island, un contesto evidentemente non adatto alla loro relazione che invece necessitava di un supporto psicologico.

“Sono in imbarazzo a relazionarmi, perché abbiamo due modalità di pensiero su questa vicenda. Non voglio tornare a parlare di tutte le carenze di Tommaso, ma dovevano essere evidenti a te. Che cosa ti ha spinto ad andare a Temptation Island? Perché farlo esporre sul suo punto debole? Questo proprio non lo comprendo”, ha esordito la moglie di Paolo Bonolis. Valentina Nulla Augusti ha escluso che la scelta fosse dettata da una ricerca di visibilità.

Valentina a Sonia Bruganelli “Gf Vip non è centro riabilitativo”

“L’amore è stato puro, prescinde da tutte le differenze che vedete. Il collante è stato proprio questo amore”, ha spiegato Valentina Nulli Augusti. Poi Alfonso Signorini le ha chiesto se è vero che abbiano pensato di avere un figlio. L’ex concorrente di Temptation Island ha confermato tale circostanza, spiegando che quando stavamo insieme ne hanno parlato, ma non hanno mai concretizzato nulla. “Io non ho mai voluto figli, nonostante tutti i miei uomini mi avrebbero voluto metter incinta”, ha rivelato Valentina.

Quindi, ha aggiunto che Tommaso Eletti ha bisogno di un supporto psicologico e spiegato che erano andati a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore e dimostrare che lui poteva fidarsi di lei. “Se non ritieni saggio portarlo a Temptation Island, dov’è la saggezza a portarlo al Grande Fratello? Non è un centro riabilitativo”.



