Valentina Nulli Augusti Vs Tommaso Eletti “Mi hai minacciata”/ “Mi dicevi prostituta”

Valentina Nulli Augusti incontra il suo ex Tommaso Eletti per un confronto in diretta al Grande Fratello Vip. La donna ha molto da dirgli e svela anche retroscena piuttosto forti riguardo quanto è accaduto tra loro dopo la fine di Temptation Island e della loro relazione. “Ho sentito il tuo discorso, tutto molto romantico e struggente, però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso.” ha esordito Valentina. Per poi aggiungere: “Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono rispettosa con te ma tu hai pensato di tradirmi davanti a tutta Italia. Io dopo sono stata male, a freddo, e sono stata accusata di essere una depravata, ho subito insulti indicibili. Ma mi sono rialzata come un’araba fenice, non è stata questa cosa ad abbattermi.” ha aggiunto.

Ainett Stephens confessa: "Mi piace Samy Youssef!"/ Cerca fidanzato al GF VIP?

Valentina Nulli Augusti Vs Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip

Valentina Nulli Augusti è un fiume in piena e svela di essere stata minacciata da Tommaso fino a poco tempo fa: “Ora come vedi sto bene, sono felice, mi vesto come voglio e senza le tue regole da talebano. Avevi soffocato la mia femminilità. Mi hai minacciato tutta l’estate, mi hai dato della prostituta, per non usare la parole che hai poi utilizzato con me.” Lui la accusa di essere arrivata al Grande Fratello Vip per visibilità, poi di non avergli dato “punti fermi” e di averlo invece assecondato.

LEGGI ANCHE:

TOMMASO ELETTI ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP/ Alex Belli lo consola ma...MANUEL BORTUZZO E LULÙ SELASSIÈ INNAMORATI AL GRANDE FRATELLO VIP?/ Lui imbarazzato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA