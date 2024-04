Valentina Olla, chi è la moglie di Federico Perrotta/ La passione per il teatro che li unisce da sempre

Valentina Olla, moglie di Federico Perrotta, è una ballerina, attrice e conduttrice nota per trasmissioni quali Ciao Darwin e per aver condotto Danzarte e Unomattina estate. Andiamo a scoprire maggiori dettagli della sua carriera televisiva.

Nata a Roma il 23 aprile 1975, esordisce in televisione nel corpo di ballo del programma Su le mani, condotto da Carlo Conti. Successivamente è stata anche ballerina solista in un’edizione di Ciao Darwin per poi approdare, nel 2001, a teatro con la commedia E mi ritorni in mente… di Jerry Calà. Negli anni successivi la moglie di Federico Perrotta ha condotto diversi programmi quali: Tersicore, Danzarte e Doc Classica. Nel 2011 ha iniziato a lavorare con il marito Perrotta sempre nell’ambiente teatrale. Nel 2020, infatti, ha scritto e diretto lo spettacolo teatrale su Rita Levi-Montalcini.

Vladimir Luxuria delusa da Samuel Peron all'Isola 2024/ "Non me l'aspettavo da te": il gesto che non perdona

Valentina Olla, moglie di Federico Perrotta: dal primo incontro alla nascita della figlia

Valentina Olla e Federico Perrotta si sono conosciuti a teatro, partecipando alla realizzazione di due commedie Guardami, guardami e Tutti con me. Tra i due è scoccata la scintilla che li ha fatti innamorare condividendo la grande passione per la recitazione.

La Promessa/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2024: Martina fa una rivelazione inaspettata ma...

La coppia è convolata a nozze e, nel 2002, nasce la figlia Vittoria di cui non si hanno, però, molte informazioni a disposizione. I due attori sono, infatti, piuttosto riservati sulla propria vita privata mantenendo il riserbo per tutale la famiglia. Intervistato Il Giornale OFF l’attore ha rivolto parole al miele a sua moglie: “Lavoro spesso e con piacere insieme a Valentina perché è una donna che stimo moltissimo. Apprezzo la sua forza e il suo talento, ovvero il risultato di tantissimo studio. A differenza di me che sono un po’ pigro e amo sperimentare, Valentina si impegna tantissimo in tutto ciò che fa”. I due attori sono insieme dopo tanti anni e vivono felice la loro storia d’amore.

Giulia De Lellis e l'amore: "Sono un disastro, lo sanno tutti"/ "Ho lasciato io tutti i miei fidanzati..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA