Valentina Pace/ “Mi godo mia figlia a tempo pieno, Un posto al sole? Spero che…”

Valentina Pace è stata ospite stamane presso Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto dalla bella e brava Eleonora Daniele. La nota attrice romana di 42 anni, famosa in particolare per il suo ruolo nella serie tv di casa Rai, “Un posto al sole”, ha partorito da poco la sua secondogenita. A febbraio di quest’anno è infatti nata Matilde: “E la seconda figlia – spiega – e devo dire la verità, avere la seconda figlia “da grande” è emozionante, anche perché me la sto gustando giorno per giorno, è un piacere per lei e quindi anche per me. Ora non lavoro, faccio la mamma a tempo pieno, e mi dedico appunto alla mia figlia”. Valentina Pace è fidanzata con l’imprenditore Stefano Moruzzi e si tratta del primo figlio della coppia, visto che Alice, l’altra figlia dell’attrice, è il frutto di un’altra relazione.

VALENTINA PACE A STORIE ITALIANE

Eleonora Daniele chiede quindi a Valentina se ha intenzione di sposarsi: “Mi vorrei sposare – spiega lanciando poi l’appello al Stefano – “Il tempo passa…”. Valentina ha un’altra figlia come detto sopra di nove anni: “Guardare le mie figlie mi emoziona molto – spiega – la piccoletta mi vede solo come una grande tetta ora come ora. Cerco di tenere molto con i piedi per terra la grande, che è molto sveglia”. Uno sguardo quindi alla sua carriera: “All’inizio della mia carriera ero super timida, ero una ragazzina molto riservata, e l’esperienza della tv mi ha aiutato moltissimo. Gianni Boncompagni me lo ricordo quasi come uno zio, un papà, mi rincuorava molto, mi ha aiutato tanto”. Infine un appello: “Un posto al sole è la mia seconda famiglia, seguitelo tutte le sere su Rai Tre alle 20:45 e spero di tornare presto”.

