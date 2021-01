Valentina Paolillo ex fidanzata Mario Ermito/ Lui “C’è qualcosa di irrisolto tra noi”

Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è chi sta vivendo un momento di crisi. Mario Ermito infatti continua a pensare alla sua ex fidanzata Valentina Paolillo, dicendosi amareggiato per com’è finita tra loro. I due sono stati insieme per molto tempo e il ricordo di quei momenti e di quanto vissuto insieme riaffiora nella Casa. Ermito, all’amico Pierpaolo Pretelli, ha infatti raccontato: “Sai cos’è, che sento Rosalinda che parla del suo fidanzato, vedo tu e Giulia, e qua dentro si aprono delle caselle, dei pensieri, e allora capisci che c’è qualcosa di irrisolto”, ha confessato l’attore. “L’avevo già capito dal modo in cui ne parli, si capisce che c’è qualcosa di forte”, ha allora notato Pretelli. Mario, dal canto suo, ha ammesso la volontà di poter avere un confronto con lei e, allo stesso tempo, il timore di non riuscire a trovare le parole giuste.

Mario Ermito ancora innamorato di Valentina Paolillo?

Mario Ermito, dunque, continua a pensare alla sua ex fidanzata Valentina Paolillo. Pierpaolo Pretelli gli ha allora consigliato di affrontarla: “Nella vita non bisogna avere né rimorsi né rimpianti, capisco che vi siete allontanati, ma devi dirle tutto”, ha commentato l’ex velino. Parole che però non hanno alleviato il malumore dell’attore che ha infatti continuato a manifestare forti dubbi: “Forse sono stato troppo drastico, ma in quel momento era giusto così. Io ero convinto di non amarla più ma ho capito che non è così”, ha infine ammesso. Chissà se Valentina, spinta da queste dichiarazioni, deciderà di farsi vedere nella Casa del Grande Fratello Vip.



