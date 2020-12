Valentina Paolillo ex fidanzata Mario Ermito/ “Pensavo fosse la donna della mia vita”

Mario Ermito è entrato dentro la casa del Grande Fratello Vip venerdì scorso. Il giovane attore, classe 1991, è una vecchia conoscenza del GF avendo partecipato al programma nel 2012, ma in quell’occasione la sua permanenza nel reality durò solo due settimane. Nei giorni scorsi Mario ha raccontato a Cecilia Capriotti, anche lei new entry dentro la casa, alcuni dettagli della sua ultima relazione con Valentina Paolillo. “Sono single da giugno, dopo un’anno di relazione e sei mesi di convivenza”, risponde Ermito alle domande incalzanti della showgirl. “Pensavo fosse la donna della mia vita” dice a Cecilia e spiega i motivi che hanno portato alla rottura “abbiamo capito entrambi che ci stavamo snaturando per la volontà dell’altro e questa cosa non era la cosa giusta, nonostante ci fosse il sentimento…”. Ermito parla anche delle tre cagnoline dell’ex fidanzata a cui era molto affezionato.

Valentina Paolillo, ex fidanzata di Mario Ermito: il tatuaggio di coppia

Cecilia Capriotti è molto curiosa e Mario Ermito le racconta come ha conosciuto Valentina Paolillo: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune. Lei fa la make up artist e voleva truccarmi. Tramite amicizie in comune mi ha contatto e mi ha truccato. È scattato subito”, per un anno i due hanno avuto una relazione a distanza, poi a gennaio 2020 sono andati a vivere insieme a Desio, casa della truccatrice. Alla Capriotti, l’attore mostra i tatuaggio che ha fatto insieme a Valentina: “Lo abbiamo disegnato insieme”. Nei giorni scorsi Valentina ha pubblicato uno scatto su Instagram proprio dedicato a quel tatuaggio: “Non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l’hai fatto eri felice!”. Durante i sei mesi di convivenza i due si sono resi conto che i “caratteri non si incastravano” ma sono comunque rimasti in ottimi rapporti.



