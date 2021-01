Valentina Paolillo, ex Mario Ermito/ “Mi ha lasciato, ora mente..”, lui ci ripensa?

Valentina Paolillo, ex di Mario Ermito rivela sui social che…

Mario Ermito al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di raccontare qualche cosa in più del suo passato ma anche della sua voglia di avere una donna accanto, una donna giovane e molto tenera, perché lui ha bisogno di coccole e di una persona accanto. Nonostante queste siano le caratteristiche di una modella spagnola che stava frequentando, non riesce davvero a fare un passo avanti nella relazione e ammette di avere un blocco che potrebbe essere legato proprio a Valentina Paolillo, la sua ex. In cucurio con Rosalinda e Giaomo Urtis, Mario Ermito rivela alcuni dettagli sulla loro storia ma lei ribatte sui social: “Mi ha lasciato lui, non ha detto tutta la verità in questi giorni..” in risposta a chi continua a chiederle come hanno potuto lasciarsi se erano così affiatati.

Il racconto di Mario Ermito nel cucurio al Grande Fratello Vip 2020

In particolare, Mario Ermito ha raccontato: “Quando ne parlo cerco di limitare il discorso, se poi ci penso sono un po’ confuso ecco perché vengo frainteso a volte nelle cose che faccio perché scrivo a quella e all’altra… Anche il modo in cui ho chiuso la relazione.. c’è stato un taglio netto, è stato un addio e sapevamo dove sarebbe andata a finire, c’erano dinamiche all’interno della coppia che mi lasciavano un po’ perplesso, non l’ho più vista da giugno poi quel messaggio di ottobre, non ho approfittato, forse occhio non vede, cuore non duole..”. Insomma il bell’attore lascia intendere che c’è qualcosa rimasto in sospeso ma non per mancato interesse da parte dei due ma solo perché non hanno avuto modo di rivedersi: “Nella testa ho tanti casini che mi portano a fare tante cazzate e come se io fossi in quel momento alla ricerca di qualcosa che forse non sono pronto a vivere e forse mi blocco un po’ anche con le persone”. Alla fine ha raccontato anche dopo l’addio i due non si sono lasciati benissimo e che la madre di lei, una donna molto colta che ha avuto modo di conoscere lo ha difeso: “Lei mi ha fatto una guerra sui social, siamo stati entrambi immaturi, lei ha sfogato la sua rabbia sui social, quando ho parlato con la madre lei mi difendeva e sua figlia è possessiva e impulsiva che è andata fuori di testa, lei non sapeva quello che ha fatto, io sono convinta che lei con questo ragazzo non stia facendo sul serio…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA