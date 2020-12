Valentina Paolillo, fidanzata Mario Ermito/ “Sentirsi amati è la cosa più bella”

Valentina Paolillo è la fidanzata di Mario Ermito, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Una relazione importante quella nata fra l’ex concorrente di Tale e Quale Show e la make up Artist che, durante la quarantena, hanno avuto modo di capire quanto il loro amore sia destinato a durare nel tempo. Il primo incontro è avvenuto nel 2019 durante una prova trucco e da allora i due sono davvero inseparabili. Un vero e proprio colpo di fulmine quello scattato tra i due che non nascondono di avere grandi progetti di coppia; si parla perfino di matrimonio, anche se forse il primo passo importante sarà quello di andare a vivere insieme visto che i due si dividono tra Roma e Milano. Una cosa è certa tra Valentina e Mario è un grande amore. La conferma arriva anche dalle parole che la make up artist ha dedicato in un bellissimo post su Facebook al suo amore: “Hai presente quando ti sembra di conoscere una persona da tutta la vita ? Quando le parole solo superflue e basta solo uno sguardo per avere un’ottima intesa ? Ecco, questo è proprio il nostro caso. Non servono parole, solamente sguardi. Non servono promesse, solamente sorrisi. Sentirsi amati è la cosa più bella che un essere umano possa provare . Ed io sono qui , per amarti fino a quando tu vorrai..”.

Chi è Valentina Paolillo, fidanzata di Mario Ermito

Ma chi è Valentina Paolillo? Classe 1988, la fidanzata di Mario Ermito è una make up artist di successo. Sin da bambina ha sviluppato una grandissima passione per l’arte e la bellezza che l’hanno spinta a studiare e formarsi proprio in questo ambito. Dopo aver conseguito una laurea in scenografia alla NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, Valentina si è poi specializzata make-up moda, cinematografico ,fotografico, correttivo, ed effetti speciali presso la BCM Beauty Centre of Milan. Subito dopo aver concluso il percorso di studi e specializzazione, Valentina ha cominciato a lavorare nel mondo beauty come make-up artist collaborando con tantissimi brand come Chanel, Shu-Uemura e Mac Cosmetics. La sua missione è chiara, come si legge dal suo sito ufficiale: “è donare un’immagine nuova di voi stessi, un’immagine migliore, più luminosa che possa valorizzare in modo del tutto naturale i vostri lineamenti, perché sentirsi a proprio agio con se stessi aiuta a vivere meglio!L’obiettivo è soddisfare completamente le vostre aspettative. E per questa ragione sono costantemente impegnata nella ricerca di nuove tecniche per garantire servizi di ottima qualità”. Infine la ricetta del suo lavoro: ” è passione, formazione e alta professionalità, condita da un’attenta ricerca dei migliori prodotti disponibili sul mercato in grado di assicurare performance di alto livello”.