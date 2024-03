Valentina Paterna, morta consigliera regionale FdI Lazio/ Aveva 42 anni, era malata da tempo

Grave lutto nel mondo della politica: è morta Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio per Fratelli d’Italia. Un decesso purtroppo non inatteso visto che la stessa è scomparsa a soli 42 anni dopo aver combattuto a lungo contro una gravissima malattia. Come ricorda l’Adnkronos attraverso il suo sito web, era la Coordinatrice del circolo Fratelli d’Italia di Tarquinia, e ricopriva la carica di presidente dell’ottava commissione Agricoltura e Ambiente in regione Lazio.

Dopo la morte è giunto il messaggio di cordoglio del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che attraverso i suoi social ha scritto: “Con grande dolore ho appreso la notizia della scomparsa, a soli 42 anni, di Valentina Paterna, esponente di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale del Lazio. Una donna forte che ha lottato con coraggio contro la malattia e portato avanti le istanze del territorio e dei cittadini con determinazione e onestà. Mi stringo al dolore della famiglia, di Alberto, della comunità di Tarquinia e di tutta FdI. È stato un onore conoscerti e condividere con te tante battaglie politiche, rimarrai sempre con noi. Ciao Valentina”. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, ha invece dichiarato: “In questi mesi ci ha regalato il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio, anche nei momenti più difficili. Il Consiglio Regionale si unisce al dolore dei familiari per la sua scomparsa”.

VALENTINA PATERNA, MORTA CONSIGLIERA REGIONALE FDI LAZIO: IL CORDOGLIO DEI CONSIGLI DI FRATELLI D’ITALIA

Sulla morte della povera Valentina Paterna si è espresso anche il gruppo di consiglieri di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, che ha espresso “dolore e cordoglio per la scomparsa di Valentina Paterna, consigliere regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. Una collega con cui siamo onorati di aver condiviso un percorso umano e politico molto bello ed entusiasmante, anche se purtroppo breve, visto che la sua scomparsa avviene ad appena un anno dall’elezione in Consiglio regionale”.

E ancora: “Abbiamo apprezzato di lei la lealtà, la dignità, la correttezza, la disponibilità, il grande spirito di collaborazione e la passione che ha messo in tutto ciò che ha fatto mostrandosi sempre meritevole della stima e della fiducia di tutti noi. Alla famiglia esprimiamo i sensi del più profondo cordoglio e la nostra sincera vicinanza. Ciao Valentina”.











