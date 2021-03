Valentina Pegorer, compagna Boss Doms/ Chi è? “Il nostro primo bacio sudato, poi..”

Valentina Pegorer, oltre che una bellissima conduttrice, è anche la compagna di Boss Doms. L’amore col chitarrista e produttore di Achille Lauro è nato durante l’avventura televisiva a Pechino Express nel 2017. I due si sono innamorati e hanno messo al mondo una bambina di nome Mina. Valentina Pegorer è salita alla ribalta grazie alla partecipazione a Pechino Express, un reality che le ha completamente cambiato la vita. E che le ha messo su un piatto d’argento il grande amore. “Era un periodo molto difficile della mia vita“, ha raccontato la Pegorer in un’intervista a Il Giornale. Sostanzialmente voleva staccare la spina e godersi un po’ di avventura, senza necessariamente incontrare l’amore. Invece il destino le ha fatto un bell’assist, facendo incrociare la sua strada a quella di Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms.

Valentina Pegorer, compagna di Boss Doms: il primo bacio

Tra Valentina Pegorer e Boss Doms è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Anche se lei ha ammesso di aver pensato male, la prima volta che lo ha visto. “Quando l’ho visto arrivare a Pechino Express ho pensato: Chi è ‘sto coatto? Aveva i capelli rosa e Lauro le treccine”, il racconto a TV Sorrisi e Canzoni. Al di là delle apparenze, però, Valentina Pegorer e Boss Doms si sono subito trovati. Il primo bacio, infatti, non è tardato ad arrivare: “Il nostro è stato un colpo di fulmine semplice, genuino. Ci amiamo e basta”. Il primo passo lo ha fatto Boss Doms, dando vita ad un forte corteggiamento appena tornati in Italia. E Valentina Pegorer non ha posto resistenza. Ed ecco il primo bacio che secondo Boss Doms “sapeva di sudore, di gin, di cloro della piscina”. Non il massimo del romanticismo, certo. Ma pur sempre reale, come il loro amore.



