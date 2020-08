Valentina Pegorer in topless sul tetto/ Moglie Boss Doms posa senza veli e…

Valentina Pegorer senza veli sui social… o quasi. Nelle ultime ore l’avvenente ed estroversa compagna di Boss Doms, il chitarrista e produttore di Achille Lauro, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto decisamente osé (@valentinageorgiaopegorer) dato che di fatto è stata immortalata mentre era distesa sul tetto di una casa di Santa Margherita Ligure sfoggiando un topless a sorpresa. Ovviamente la moglie di Boss Doms ha scelto saggiamente di ‘autocensurare’ lo scatto apponendo prima della sua pubblicazione due pallini bianchi in corrispondenza dei capezzoli, ma tanto è bastato perché il suo post ricevesse quasi 10mila like appena una sola ora dopo la pubblicazione. “Chi non ha mai ucciso un’ora?” ha poi scritto la Pegorer nel post che accompagna la foto realizzata da Mario Zanaria e in cui ha an che un cappello a coprile solamente gli occhi.

VALENTINA PEGORER SENZA VELI SUI TETTI DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Inevitabili i commenti dei suoi follower, tra chi usa degli emoji al posto delle parole per esprimere il proprio stupore, chi sceglie la strada dell’ironia e chi chiede a Valentina Pegorer, tra il serio e il faceto, se quei due palloncini o simil-puntini bianchi aggiunti in post produzione alla foto siano due profilattici. Va detto che la speaker radiofonica 30enne che ha conosciuto il suo Edoardo Manozzi (nome di battesimo di Boss Doms) nel 2017 non è certo nuova a queste piccole provocazioni sui social, mettendo in mostra a volte con eleganza, altre anche con un pizzico di malizia, la sua invidiabile silhouette. “Gli schemi sono solo nella mente di chi se li prefissa” aveva spiegato una volta nel corso di una sessione di Q&A sul suo profilo Instagram, mostrando ancora una volta come lei e Boss Doms siano una coppia davvero fuori dagli schemi ma, questo va detto, mai volgare o banale nelle loro ‘uscite’.





