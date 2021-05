Valentina Persia “A caccia di uomini”/ Dopo il malore la rinascita all’Isola di Famosi 2021?

Valentina Persia “A caccia di uomini” all’Isola dei Famosi 2021. La bella attrice sembra aver trovato una forza diversa per rimanere in piedi in quest’ultimo tratto del suo percorso e il pubblico ne è piacevolmente colpito. Valentina Persia in questi giorni si è lanciata in grandi sfilate insieme agli altri naufraghi, ha avuto modo di cantare allietando tutti e anche di ballare e scherzare con Angela Melillo. Proprio scherzando con la sua compagna di viaggio sin dal primo giorno, non solo ha finto di aver avuto un’illuminazione e aver visto la luce, ma è andata addirittura a caccia di uomini. In particolare, l’attrice parlando di tronchi da spostare e cose da fare, si lancia in una canzone che inneggia proprio all’assenza di uomini sull’Isola. In quel momento proprio Angela chiama a raccolta Ignazio e Andrea ma la risposta del bolognese è: “non avete voi le braccina?”. Naturalmente i due poi si alzano per venire incontro alle donne ma l’inno agli uomini che non ci sono e che vanno a dormire la sera presto rimane.

Valentina Persia malore all'Isola dei Famosi 2021/ Colpa di Andrea Cerioli?

Valentina Persia ritrova la pace dopo il malore all’Isola dei Famosi 2021

Proprio nei giorni scorsi Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 aveva impensierito tutti per via di un malore arrivato a poche ore dalla diretta e, soprattutto, dopo una discussione con Andrea Cerioli. In molti hanno temuto per la guerriera di questa Isola che, però, alla fine si è rimessa in piedi e ha affrontato le prove della diretta scorsa, a differenza proprio del bolognese. Dopo il malore per lei è arrivato il momento della rinascita e del vedere le cose in modo diverso e in pace?

LEGGI ANCHE:

Vera Gemma Vs Valentina Persia "La regina dell'Isola sono io!"/ "Risulti antipatica"VALENTINA PERSIA/ Brutta caduta durante la prova leader con Isolde: "Sto bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA