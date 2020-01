Valentina Persia/ Accanto a Maurizio Battista: “uscite e respirate” (Vieni da me)

Valentina Persia, l’indimenticabile barzellettista de La sai l’ultima, è ormai un’attrice comica affermata. La comica è attualmente in scena accanto a Maurizio Battista nello spettacolo “30 anni e non li dimostra” e oggi torna in tv come ospite della nuova puntata di Vieni da me. Dopo aver trascorso il Natale a lavoro, Valentina Persia ha brindato con il proprio pubblico anche al 2020. Sui social, l’attrice condivide così i suoi successi, ma anche le sue giornate da mamma. “Finalmente il freddo. Mi ritempra,schiarisce e pulisce i pensieri… uscite e respirate”, scrive Valentina Persia che continua a dividersi tra il lavoro e i gemelli a cui dedica tutte le sue energie. Mamma felice, proprio ai microfoni di Vieni da me, lo scorso maggio, aveva raccontato tutti i dettagli del periodo buio iniziato con la nascita dei suoi bambini.

VALENTINA PERSIA TORNA A SORRIDERE DOPO LA DEPRESSIONE

Il pubblico conosce il sorriso e l’ironia di Valentina Persia che, però, nel momento in cui è diventata mamma, ha dovuto fare i conti con la depressione. “Quando sono arrivati non è stato semplice – ha ammesso l’attrice -. Si tende sempre a vedere il bello della gravidanza. Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Non volevo più allattarli, piangevo e il medico ha capito la mia disperazione, il mio disagio. E’ meglio avere una mamma serena e felice piuttosto che allattare”, ha confessato la Persia che non ha mai nascosto quanto siano stati difficili i primi anni insieme ai suoi gemelli. Valentina, però, ha trovato il coraggio di farsi aiutare riprendendo così in mano la sua vita.





