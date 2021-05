Valentina Persia accusa di furto gli Arrivisti/ “Nessuno se n’è accorto?”

Non si placano le tensioni tra gli Arrivisti e i Primitivi all’Isola dei famosi 2021. Tutto ha inizio quando su Playa Primitiva Angela Melillo si accorge che manca un coltello: “Stamattina avete usato il coltello per aprire qualcosa?”, chiede Andrea Cerioli, tornato sulla spiaggia dopo alcuni controlli medici. “Stavamo seduti lì con la cosa dei granchi e ne avevamo soltanto uno”, aggiunge la Melillo. Valentina Persia cerca di ricostruire le ultime ore prima della sparizione del coltello: “Mi ricordo che Francesca, prima di andare a letto con Matteo, è andata con il coltello, poi non l’ho visto più”. La comica continua la ricerca del coltello fino al limitare di Playa Arrivista e si accorge che sul piano di cucina dell’altro gruppo ci sono tre coltelli. La Persia chiede a Matteo Diamante di ridarle il coltello.

“Siccome la suite è oltre la spiaggia dei primitivi, ieri sera mi hanno dato il loro coltello in mano… nell’andare avanti indietro accidentalmente devo averlo lasciato appoggiato da qualche parte”, spiega Matteo alla telecamere. Valentina Persia, però non crede, nella buona fede degli Arrivisti, sostenendo che abbiano fatto finta di non vedere il coltello in più: “Possibile che di tutto il gruppo nessuno si sia accorto che c’era un coltello in più? Vogliamo dare il beneficio del dubbio? Io no”. Sui social, in tanti hanno criticato l’atteggiamento complottista della comica: “Ma la pesantezza della Persia che ora accusa gli arrivisti di avergli rubato anche il coltello, quando è stato preso palesemente per sbaglio, tanto che Matteo appena se ne è accorto glielo ha subito restituito. Sempre a malignare” e “Ma non potevano solo dire avete preso il nostro coltello ce lo ridate e basta senza dire qualcosa ma quanta cattiveria”.

