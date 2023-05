Valentina Persia appoggia Giorgia Wurth: “Io mamma single? Grata alla vita”/ “A chi giudica dico…”

Valentina Persia appoggia Giorgia Wurth e il suo nuovo libro “Mamme single per scelta”

Valentina Persia appoggia pienamente Giorgia Wurth. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, nota comica, è una mamma single grazie ad un donatore di seme e fecondazione assistita, così come lo è l’attrice, che il 22 gennaio 2018 ha dato alla luce i suoi gemelli, Leila e Lucas. Giorgia Wurth ha recentemente pubblicato un nuovo libro, “Mamme single per scelta”, che la comica ha pubblicizzato e pubblicamente sostenuto, pubblicando un post su Instagram.

“Sempre e comunque verità di pancia e di cuore… – ha commentato poi Valentina Persia – è stato un piacere ascoltarti e un onore esserci… Grata alla vita per essere madre e a chi giudica auguro una vita altrettanto felice”.

Giorgia Wurth presenta il suo nuovo libro: “Chi sono le mamma single per scelta”

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Giorgia Wurth – che oltre a Valentina Persia, ha ricevuto per la sua opera l’applauso di molte altre donne – ha così presentato a tutti il suo libro: “Qualcuno sostiene che tutte le MADRI, quando partoriscono, sono SINGLE. Le protagoniste di questo viaggio lo sono davvero. E per scelta. – racconta chi sono le vere mamme single per scelta – Sono donne autonome, istruite, realizzate, economicamente indipendenti. Spesso vicine o sopra i quaranta, ma a volte anche giovanissime, con le idee molto chiare, che invece di accontentarsi o scendere a compromessi con uomini che non amano, o non amano più, o non trovano, decidono comunque di diventare mamme. Da sole. Donne che tra l’attesa del Principe Azzurro e l’affidabilità della scienza, scelgono la seconda. Eppure, spesso si sentono dire: ‘Ma non potevi andare col primo che passa? Non potevi andare a Cuba a farti mettere incinta?’ Certo che avrebbero potuto, ma hanno fatto una scelta diversa. Nelle pagine del libro, capirete perché.”.

