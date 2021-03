Valentina Persia attacca Vera Gemma “Solo siparietti e sfilate”/ “Non fa niente!”

Valentina Persia è scatenata. Nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021 la comica romana perde la pazienza e attacca Vera Gemma e Awed dopo aver visto un filmato in cui i due annunciano di volersi staccare dal gruppo e vivere questa avventura per conto loro. “Vogliono fare l’Isola per conto loro? Allora si cucinassero, si facessero un pezzo di fuoco, piglià la legna e si fanno la capanna!” sbotta la Persia. E continua: “Così è l’Isola da soli, non che quando suona la sveglia chiedono che c’è per pranzo! La signorina qua ha detto che la mattina dà il buongiorno a tutti, lo dà quando stiamo dormendo, perché neanche ci ringrazia. Non fanno niente, fanno i siparietti!”

Vera Gemma contro Valentina Persia: scontro tra prime donne all’Isola

Vera Gemma non vuole rispondere, dando possibilità a Valentina Persia di replicare con un “Non rispondi perché non hai parole!” La Gemma cerca di non cadere nelle provocazioni della Persia che è senza freni e continua accusandola di essere gentile e carina con tutti davanti alle telecamere ma molto diversa (e non così buona) quando le telecamere vanno via. Lei la prende con filosofia, ringraziando anzi la Persia dell’imitazione e spiegando di indossare le calze parigine per proteggersi dagli insetti e non per fare le sfilate.

