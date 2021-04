Valentina Persia/ Cerca di ‘corrompere’ Miryea: “Occhio alle tue amiche!”

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 contro Fariba per “le patatine”

E’ stata una brutta botta per Valentina Persia ricevere tutte insieme proprio le concorrenti che lei stessa aveva spinto verso l’eliminazione all’Isola dei famosi 2021 e proprio la sera dopo la diretta è tornata a Playa Reunion davvero poco felice. Mentre gli altri si davano da fare a commentare quello che è successo e quello che hanno visto, la bella Valentina Persia si è rivestita e addirittura ha deciso di dormire sulla panca vicino al fuoco senza interessarsi nemmeno delle discussioni che c’erano tra i naufraghi, spesso legate proprio alle nuove arrivate. La cosa che ha fatto storcere il naso alla bella naufraga è soprattutto legata alla ricompensa ottenuta da Vera Gemma e Miryea Stabile, ovvero patatine e wurstel, che le due hanno pensato bene di consumare da sole, o quasi, senza offrirlo a tutti, specie quelli che sono sull’isola dall’inizio e che ormai da un mese o poco meno non mangiano.

Valentina Persia mette in guardia Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021

Il giorno dopo l’arrivo di Vera Gemma e le altre, però, è successo di tutto visto che Fariba Tehrani ormai sembra intenzionata a mandare in crisi tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, anche le stesse valchirie che l’hanno accolta. La persiana continua a riportare una serie di sue novità e di rivelazioni che nelle ultime ore hanno spinto anche Miryea Stabile a stare male e piangere perché convinta che alcuni naufraghi la ritengono stupida, proprio per via di pettegolezzi da parte della madre di Giulia Salemi. A quel punto Valentina Persia ha preso la parola per mettere in guardi la bella Pupa invitandola a fare attenzione alle persone della quale si circonda, perché non sono sincere come dicono di essere. Anche Gilles Rocca la pensa allo stesso modo e parte con l’affondo alla persiana, la discussione questa sera si sposterà in Palapa con un altro Valentina Persia show?

