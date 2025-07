Valentina Persia, conosciuta per essere un volto noto del mondo della comicità, è nata a Roma nel 1971 e alle spalle ha diverse esperienze sia come attrice che come cabarettista. Originaria di San Vincenzo Valle Roveto, in Abruzzo, nonostante sia nata nella capitale, ha cominciato la sua carriera nel ballo, alle Terme di Caracalla. Nel 1990 Valentina Persia si è diplomata in ballo all’Accademia nazionale di danza, ma per lei ben presto si sono aperte le porte del mondo della tv. Nel 1994 l’attrice ha debuttato nella trasmissione “La sai l’ultima?”, mentre più avanti ha preso parte al programma “Saxa Rubra” con Zuzzurro e Gaspare.

Salvo, com’è morto l’ex compagno di Valentina Persia: “Una parte del mio cuore”/ “La depressione post-parto…”

Negli anni è stata poi protagonista di diverse trasmissioni di grande successo come “Come sorelle” di Fabrizio Frizzi e ancora “La sai l’ultimissima?” con Pippo Franco e Natalia Estrada. Da diversi anni, ormai, è entrata nel cast del programma comico “Only fun – Comico show”, mentre negli anni addietro era stata concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2021, arrivando al secondo posto, e ancora aveva partecipato a “Tale e quale”.

Valentina Persia, chi è: mamma innamorata di due gemelli dopo la morte del compagno

Valentina Persia è mamma di due bambini. Nel 2015 ha infatti avuto due gemelli grazie ai progressi della scienza: con la fecondazione in vitro è riuscita a diventare mamma di Lorenzo e Carlotta, i suoi amati bambini. “Ho voluto questi figli e quando sono riuscita ad averli ho completato il cerchio della mia vita, anche se ho sofferto di depressione post partum” ha rivelato la comica e attrice, mamma dolcissima e innamorata.

Non è chiaro se attualmente ci sia o meno un uomo al fianco dell’attrice, che parla spesso del suo privato ma senza entrare nei dettagli. Sappiamo, però, che in passato la Persia ha sofferto molto per la morte prematura del suo compagno, Salvo. I due stavano insieme da quattro anni: lui aveva 42 anni ma soffriva di una malattia cardiaca molto seria, che lo hanno portato alla morte. Con grande difficoltà, Valentina è riuscita a prendere in mano la sua vita, vivendo una vera e propria rinascita sia lavorativa che personale.