Valentina Persia e il dolore per Salvo: "Mi aveva fatto una promessa… poi il destino ce l’ha portato via". La tragica storia dell'attrice e comica.

Valentina Persia è una delle comiche e attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano, ma nonostante la sua fama pochi sanno chi sia e qualcosa in più sulla sua vita privata. Del resto si è aperta pochissime volte al pubblico, ma un evento tragico l’ha portata a confidarsi in televisione. Infatti, il suo compagno Salvo è morto prematuramente a soli 42 anni. A Verissimo l’attrice aveva raccontato il lutto: “Quando lui è morto dopo 4 anni di frequentazione, fu uno choc.“, ha detto Valentina Persia, “Salvo mi aveva però promesso che ci sarebbe stato sempre per me e mi aveva chiesto di non smettere mai di fare sorridere. Io gli dissi che l’avrei fatto e ancora oggi mi viene proprio facile“.

Omicidio Meredith Kercher, cosa è successo?/ Ricostruzione, indagini e condanne del delitto di Perugia

Il fidanzato di Valentina Persia è morto per una cardiopatia congenita che quando era in vita lo portava ogni anno ad avere infarti su infarti. L’attrice aveva spiegato a Verissimo che lui era pronto ad andarsene presto da questa vita, e aveva preparato anche lei a perderlo prematuramente. “Amava tantissimo i miei capelli fluenti e ricci. Era una persona buona, l’unico dispiacere che ho, ce l’ho per lui“.

Beatrice Bliss Pericoli, chi è la protagonista di Ciao Darwin 9/ Sulla macchina del tempo: "Indimenticabile"

Valentina Persia oggi: i due figli Lorenzo e Carlotta

Dopo la grave perdita del fidanzato Salvo, Valentina Persia ha continuato la sua vita. Ha deciso infatti di portare avanti una maternità da donna single nel 2015, quando sono nati Carlotta e Lorenzo, gemellini venuti al mondo grazie alla fecondazione in vitro. I due bimbi le hanno ridato il sorriso dopo un lungo periodo di tristezza, e per fortuna non si è arresa realizzando il grande desiderio di diventare mamma: “Io ho una famiglia numerosa, casa mia è sempre stata un vociare. Ero diventata sempre più esigente, anche perché a livello professionale ero realizzata. È così che ho deciso di avere un figlio da sola.” aveva spiegato sempre a Verissimo. Dopo un lungo percorso è riuscita senza fermarsi all’idea di non diventare mai madre.