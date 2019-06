Valentina Persia, chi è?/ “Torno dopo 17 anni, il mio nuovo ruolo!” (La sai l’ultima)

Valentina Persia dopo 17 anni torna a La sai l’ultima?

Valentina Persia è famosa soprattutto per le sue divertenti barzellette. La comica, si è raccontata a 360° tra le pagine del settimanale Spy, raccontando il suo doloroso momento di blackout che ha vissuto dopo la nascita dei figli. L’attrice infatti, non ha paura di rivelare quanto lo stato di gravidanza le abbia creato forti problematiche, soprattutto dopo la nascita di Carlotta e Lorenzo, i due gemellini. “Quattro anni fa, a 43 anni, sono diventata mamma di due gemelli. Sono una madre single, totalmente sola. Il primo anno è stato un massacro, ho avuto un blackout psicologico, ho alzato la mano e ho chiesto aiuto”, confida. Proprio per questo motivo, la Persia vorrebbe spiegare che non deve essere assolutamente un tabù ammettere di non farcela e chiedere aiuto: “Mi piacerebbe auto-produrmi e proporre un programma sulle difficoltà di diventare mamma. È un momento difficilissimo, anche se se ne parla poco in Italia perché sembra un tabù dire ‘non ce la faccio’. Io per fortuna mi sono fatta aiutare, sono finita in un buco profondo dove non vedevo più la luce”.

Chi è Valentina Persia?

Valentina Persia, dopo 17 anni torna con “La Sai l’ultima?”. “Il 17 non è un numero casuale, mi creda. Mi ricorda Salvo, il mio compagno che se n’è andato nel 2004. Ci saremmo dovuti sposare. Da quando non c’è più ogni numero 17 mi fa sentire la sua vicinanza. So che lui mi è vicino anche questa volta”. Quale sarà il ruolo in questa edizione condotta da Ezio Greggio? “Sarà un vero e proprio jolly. – racconta – aiuterò la squadra di barzellettieri quando si troverà in difficoltà”. E se programmi come questi sono stati visti con scetticismo, la comica cerca di sfatare questo mito: “La gente preferisce la battuta immediata al testo impegnativo. Io stessa prima di conoscere la notorietà ero un’attrice drammatica, recitavo con il teschio in mano, eppure la popolarità è arrivata con le barzellette. Non pensavo di farne un mestiere: con quel casting, mi è cambiata la vita. Potrei fare anche la fiction più impegnativa del mondo, ma per il pubblico rimarrà attaccata al ruolo di barzellettiera! E io, affezionata a quel ruolo, ritorno!”.

