Valentina Persia, chi è il compagno Salvo morto a 42 anni: la grande sofferenza della comica

La comica e attrice Valentina Persia, che abbiamo visto in passato calcare palchi importanti, dagli inizi con La sai l’ultima come barzellettiera, fino alla partecipazione all’Isola dei famosi, dove ha trovato una rinnovata popolarità anche tra i più giovani. Ma non tutti sanno che Valentina Persia nel corso della sua vita ricca di alti e bassi si è ritrovata a fare i conti con una grande sofferenza, quella della perdita del compagno Salvo. Se ne è andato troppo presto quando aveva solamente 42 anni e la ferita sulla pelle di Valentina Persia è rimasta, fino a prolungarsi ai tempi di oggi.

Luigi Capasso: chi era/ Il carabiniere che nel 2018 uccise le figlie e ferì gravemente la moglie

In una vecchia intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Valentina Persia ha raccontato: “La morte di Salvo? Una cosa così non si supera mai, si cambia solo prospettiva” ha confessato Valentina Persia che non riesce a dimenticare quanto accaduto, come si dice in questi casi limite, ha solo imparato a convivere con la sofferenza e il grande dolore.

Amici 25, Pierpaolo sotto attacco: “Deve uscire”/ Web furioso: “Vattene”

Valentina Persia, la morte del compagno Salvo e la depressione

In mezzo a tante risate regalate al pubblico in trent’anni di carriera, Valentina Persia si è ritrovata a fare i conti con delle pagine nere nella sua vita. Delle sofferenze enormi che non è riuscita a dimenticare, come giusto che fosse.

Oltre alla perdita prematura del compagno di vita Salvo, Valentina Persia ha fatti i conti anche con una forma di depressione molto accesa dopo il parto, una depressione post partum che ha causato grande dolore e sofferenza alla comica lanciata da La sai l’ultima.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo